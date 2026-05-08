Coronel valoriza baliza a zero em sequência na Sula pelo São Paulo: "Chance de mostrar o meu trabalho"

Carlos Coronel voltou a ser titular no São Paulo nesta quinta-feira e foi importante para segurar o empate por 0 a 0 com o O'Higgins pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em duelo disputado no Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (CHI).

O goleiro já havia ocupado o posto de Rafael também na rodada anterior da competição continental, que terminou empatada com o Millonarios, na Colômbia. Ele celebrou a oportunidade de ganhar ritmo de jogo e exaltou a baliza a zero em ambos os compromissos.

"Com certeza, quando você começa a jogar, começa a ter mais ritmo também, se adaptar mais, entender mais o jogo, a velocidade, que é diferente. Então tem sido algo muito positivo ter essa oportunidade de mostrar o meu trabalho. É seguir trabalhando agora. Fizemos um bom trabalho aqui hoje e a gente vai feliz com esse ponto para casa", disse após o jogo em que foi eleito o melhor em campo.

Aos 26 minutos, Coronel fez defesa importante no chute perigoso de González, assegurando o 0 a 0 no placar.

O goleiro voltará ao banco de reservas neste domingo, enquanto Rafael retomará a titularidade para o jogo contra o Corinthians, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quarto colocado na competição, com 24 pontos em 14 jogos.

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Situação do São Paulo na Sul-Americana

Com o empate na Sul-Americana, o São Paulo se mantém na liderança do Grupo C, com oito pontos conquistados em quatro jogos. A equipe segue invicta, com duas vitórias e dois empates, ainda sem tomar gols na competição.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e hora: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)