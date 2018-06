Régis tem contrato suspenso com o São Paulo por “ordem pessoal”

O São Paulo anunciou na tarde dessa segunda-feira a suspensão do vínculo com o lateral/ala Régis. O contrato entre atleta e clube não foi rescindido, mas o jogador está liberado das atividades. A nota oficial não entra em detalhes, apenas explica que o período será utilizado para o jogador “resolver questões de ordem pessoal”.

Régis chegou ao São Paulo em março, após se destacar no Campeonato Paulista pelo São Bento e, até agora, fez 10 jogos com a camisa tricolor, sem ter marcado nenhum gol.

Com o contrato suspenso, o polivalente jogador de 28 anos não receberá salário durante esse afastamento, apesar do clube se comprometer no apoio ao “problema familiar” enfrentado por Régis nesse momento. Caso o lateral volta a jogar normalmente, seu contrato seguirá com vencimento para abril de 2019.

Confira a nota oficial do São Paulo:

O São Paulo Futebol Clube comunica que nesta segunda-feira (11) liberou o atleta Régis Ribeiro de Souza da agenda de compromissos do departamento de futebol.

Ele passará um período dispensado de suas atividades para que possa resolver questões de ordem pessoal. A partir deste momento o contrato do atleta está suspenso, mas não rescindido, e poderá ser retomado tão logo o São Paulo entenda que é possível dar seguimento ao exercício profissional.

O São Paulo acolhe o jogador e a família, e torce para que em breve ele possa estar presente nos compromissos diários junto ao elenco.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com