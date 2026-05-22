Recuperado, Pablo Maia analisa primeira semana de Dorival no São Paulo: "Abraçou a gente"

Recuperado de uma fratura na face, Pablo Maia está novamente à disposição do São Paulo para enfrentar o Botafogo neste sábado, às 17h (de Brasília). De volta após mais de um mês como desfalque, o volante celebrou o retorno e analisou a primeira semana de treinos sob o comando de Dorival Júnior, que "abraçou" o elenco e tem passado confiança ao grupo.

"Muito feliz pelo meu retorno. É muito chato ficar fora dos gramados, então foi um tempo que tive que ter muita paciência e cabeça para que eu me recuperasse da melhor forma possível", disse.

"Não só o Dorival, como a comissão, tem muita qualidade, tem passado muita confiança para nós e vem impondo o que acham que nós temos que fazer. É dia a dia, trabalho para que a gente evolua e apresente o melhor que pudermos nos jogos. A confiança que ele tem nos passado, para acreditarmos em nós mesmos e a união. Ele abraçou a gente e isso tem sido muito importante para todos fazerem seu melhor em prol do São Paulo", analisou.

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Pablo Maia também projetou o duelo contra o Botafogo, que pode encerrar o jejum de sete partidas sem vitórias da equipe na temporada.

"É um jogo muito importante, temos que impor nosso jogo e dar o nosso melhor para ganharmos confiança não só no dia a dia, mas para o restante do Campeonato", projetou.

🔛 Detalhes do treino e bate-papo com Pablo Maia Confira o que rolou no último dia de preparação para o duelo com o Botafogo! Garanta seu ingresso em https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo 🇾🇪 🎥 Gutierre Filmes pic.twitter.com/XHQRSAQOaD — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 22, 2026

Detalhes da partida

Jogo: São Paulo x Botafogo

São Paulo x Botafogo Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado) | 17h (de Brasília)

23 de maio de 2026 (sábado) | 17h (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Morumbis



