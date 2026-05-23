São Paulo busca vencer Botafogo para evitar maior jejum em sete anos

O São Paulo recebe o Botafogo neste sábado em partida que abre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda partida de Dorival Júnior no comando da equipe, o Tricolor agora busca uma vitória para colocar um fim à sequência sem vitórias e evitar o maior jejum do clube em sete anos.

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Caso tropece diante do Glorioso, o São Paulo irá somar oito jogos sem vencer na temporada, que se tornaria a pior sequência desde 2019. Na ocasião, o Tricolor ficou sem vitórias entre os dias 19 de maio e 22 de julho, acumulando três derrotas contra Bahia (duas vezes), Corinthians, além de cinco empates contra Bahia, Cruzeiro, Avaí, Atlético-MG e Palmeiras.

No período, o São Paulo inclusive foi eliminado da Copa do Brasil daquela temporada nas oitavas de final após perder os jogos de ida e volta para o Bahia por 1 a 0, que somaram 2 a 0 no agregado para a equipe de Salvador.

Na sequência atual, o Tricolor soma quatro empates e três derrotas. As igualdades ocorreram diante de Millonarios (duas vezes), Bahia e O'Higgins, já as derrotas aconteceram contra Corinthians, Fluminense e Juventude, que causou a demissão de Roger Machado e a eliminação na Copa do Brasil, na quinta partida da sequência.

Situação no Brasileirão

Com 24 pontos e na quarta colocação, o São Paulo pode deixar o G4 nesta rodada. Mesmo que vença o confronto contra o Botafogo, pode ser superado pelo Athletico-PR devido ao saldo de gols. Caso tropece novamente, Red Bull Bragantino, Bahia e o próprio Botafogo também podem tomar sua vaga no G4.

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