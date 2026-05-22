São Paulo defende invencibilidade como mandante contra o Botafogo

O São Paulo entra em campo para enfrentar o Botafogo defendendo um retrospecto favorável como mandante no confronto. O Tricolor não sabe o que é perder para a equipe carioca em casa há mais de três anos.

O São Paulo não perde para o Glorioso jogando em casa há quatro partidas. No período, três empates e uma vitória tricolor. Apesar do excesso de empates, o retrospecto geral da equipe de Dorival Júnior acompanha os últimos duelos: são 57 jogos com o mando são-paulino, com 32 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.

A última derrota do São Paulo como mandante para o Botafogo aconteceu em outubro de 2022, quando a o Glorioso venceu por 1 a 0, na 31ª rodada daquele Brasileirão. Desde então, os confrontos têm sido marcados pelo domínio tricolor.

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Nos últimos quatro encontros com mando do São Paulo, o retrospecto é o seguinte:

2025: São Paulo 1 x 0 Botafogo

2024: São Paulo 1 x 1 Botafogo

2024: São Paulo 2 x 2 Botafogo

2023: São Paulo 0 x 0 Botafogo

Agora, as equipes voltam a medir forças em busca de objetivos importantes no Campeonato Brasileiro. Jogando no Morumbis, o São Paulo tenta manter a escrita positiva diante do Botafogo e ampliar a sequência sem derrotas no confronto.

Como chega o São Paulo?

O São Paulo chega ao confronto oscilando na temporada. Apesar de ocupar a quarta posição no Campeonato Brasileiro, o Tricolor não vence há três jogos na competição. Além disso, o Tricolor caiu na quinta fase da Copa do Brasil, contra o Coritiba. Atualmente, a equipe de Dorival Júnior está com 24 pontos - 11 a menos que o líder Palmeiras.

Na Copa Sul-Americana, o São Paulo espera confirmar sua vaga nas oitavas de final na última rodada. O Tricolor lidera o Grupo C, com nove pontos, e, caso vença o lanterna Boston River na última rodada, garante sua qualificação às oitavas.