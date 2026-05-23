Lucas atualiza recuperação após cirurgia e evita cravar prazo de retorno ao São Paulo

O atacante Lucas Moura detalhou o processo de recuperação da grave lesão sofrida no início deste mês. O camisa 7 do São Paulo teve constatada uma ruptura total do tendão de Aquiles e precisou passar por cirurgia no último dia 4. O procedimento conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen.

Em uma série de stories publicados no Instagram, Lucas respondeu perguntas de seguidores e atualizou o status de sua recuperação para os torcedores são-paulinos. Ele poderá iniciar o processo de fisioterapia em breve.

"Estou muito bem, graças a Deus. Evoluindo bem, pouco a pouco no dia a dia. Hoje voltei no hospital, tirei os pontos e está cicatrizando bem, tudo certo. Ainda não posso pisar no chão, tenho que ficar mais umas duas semanas ainda com a bota, mas já posso começar a fisioterapia. É isso, vamos para cima", esclareceu o jogador.

Apesar disso, Lucas evitou cravar uma data para o retorno ao São Paulo. O atacante se lesionou durante a partida contra o Bahia, disputada no dia 3 de maio, no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo em Bragança Paulista marcava o retorno do camisa 7 aos gramados depois de se recuperar de fraturas em duas costelas sofridas no dia 18 de março, durante o confronto com o Atlético-MG, também pelo Brasileirão.

"O prazo estimado de recuperação dessa lesão é de seis a 12 meses, é uma lesão com uma recuperação bem demorada, mas isso depende muito de cada pessoa, é muito relativo. Cada corpo reage de uma maneira. Vou trabalhar muito, fazer de tudo que estiver no meu alcance para que esse prazo seja o menor possível. Em nome de Jesus, vai ser, vou conseguir voltar o quanto antes. Vamos que vamos", disse o atleta.

Um dos torcedores do São Paulo escreveu a seguinte mensagem ao jogador: "Vai voltar mais forte e melhor para ajudar o nosso São Paulo".

A resposta de Lucas, por sua vez, afastou qualquer rumor de uma possível aposentadoria após a nova lesão. "Não tenho nenhuma dúvida disso, tenho plena convicção. Vambora", projetou.

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Por fim, Lucas também comentou sobre o que fará pós-aposentadoria. O atacante do São Paulo revelou que não tem planos de se tornar treinador, torcendo para que o fim da carreira "ainda demore".

"Confesso que não tenho essa pretensão, esse desejo de me tornar treinador um dia. Ainda não sei o que vou fazer depois que parar. Espero que demore um tempo ainda. Mas uma coisa é fato: vou me preparar bastante para o que eu for fazer", concluiu o jogador.

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