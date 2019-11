Precisando reagir, São Paulo tem mais derrotas que vitórias contra Chape

O São Paulo entrará em campo neste sábado, às 21h (de Brasília), contra a Chapecoense, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de um revés acachapante para o Palmeiras, no Allianz Parque, o time comandado por Fernando Diniz precisa reagir, entretanto, seu próximo adversário possui mais vitórias do que derrotas no confronto direto em questão.

Desde que passou a disputar a Série A, em 2014, a Chapecoense já enfrentou o São Paulo 11 vezes. O time do Oeste Catarinense soma três derrotas, quatro empates e quatro vitórias contra o Tricolor em seis anos de embate.

Logo em seu ano de estreia na elite do futebol nacional, a Chapecoense visitou o São Paulo no Morumbi e não se intimidou com o adversário, saindo de campo com a vitória por 1 a 0. No segundo turno, em Chapecó, o time alviverde novamente ofereceu resistência para o Tricolor, empatando em 0 a 0.

Em 2015, a temporada foi mais favorável ao São Paulo. No primeiro turno, em Chapecó, vitória dos visitantes por 1 a 0. Já no Morumbi, a Chapecoense voltou a dificultar a vida do Tricolor, que na ocasião teve de se contentar com o empate sem gols.

Em 2016, mais uma vez os são-paulinos levaram a pior nos confrontos com a Chape: empate em 2 a 2 no Morumbi e derrota por 2 a 0 na Arena Condá. No ano seguinte, marcado pela luta do Tricolor contra o rebaixamento, os resultados dentro e fora de casa se repetiram.

Somente em 2018 o São Paulo voltou a vencer a Chapecoense. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Morumbi, melhor para os donos da casa, que saíram de campo com o placar favorável de 2 a 0. Já em Chapecó, vitória do time alviverde por 1 a 0.

Apenas neste ano o Tricolor, enfim, conseguiu golear a Chape. Depois de um primeiro tempo ruim no Morumbi, a equipe então comandada por Cuca voltou para a etapa complementar com mudanças e acabou vencendo por 4 a 0, gols de Antony, Toró, Raniel e Vitor Bueno.

Confira todos os confrontos entre São Paulo e Chapecoense:

2014 – São Paulo 0 x 1 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)

2014 – Chapecoense 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

2015 – Chapecoense 0 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

2015 – São Paulo 0 x 0 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)

2016 – São Paulo 2 x 2 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)

2016 – Chapecoense 2 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

2017 – Chapecoense 2 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

2017 – São Paulo 2 x 2 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)

2018 – São Paulo 2 x 0 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)

2018 – Chapecoense 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

2019 – São Paulo 4 x 0 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)