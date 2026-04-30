Carlos Vinícius erra três pênaltis seguidos, e Grêmio fica no empate com o Palestino

O Grêmio ficou no empate sem gols contra o Palestino, nesta quarta-feira, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Grêmio vai a quatro pontos e segue na segunda colocação do Grupo F. Já o Palestino tem dois e é o Lanterna.

📋 Resumo do jogo

⚪🟢🔴 PALESTINO 0 X 0 GRÊMIO 🔵⚪⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 3 (Grupo F)

🏟️ Local: Estádio Municipal de La Cisterna, La Cisterna (CHI)

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Roco e Gallegos (Palestino); Leonel Pérez e Dodi (Grêmio)

🟥 Cartões vermelhos: Fernando Meza (Palestino)

Expulsão

🟥 Fernando Meza, aos 42 do 2ºT (Palestino)

Arbitragem

Árbitro: Guillermo Enrique Guerrero Alcívar (EQU)

⚪🟢🔴 Palestino 🔴🟢⚪

Sebastián Pérez; Garguez, Espinoza, Roco, Zúñiga; Montes, Nicolás Meza, Gallegos; Carrasco, Nelson da Silva e Munder

Técnico: Cristián Muñoz

🔵⚪⚫ Grêmio ⚫⚪🔵

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery, Caio Paulista; Dodi (Noriega), Leonel Pérez (Arthur), Willian (Enamorado), Gabriel Mec; Tetê e Carlos Vinícius

Técnico: Luís Castro

Como foi o jogo

Aos oito minutos de jogo, Tetê foi derrubado na área por Zúñiga e o árbitro apontou pênalti para o Grêmio. Carlos Vinícius foi para a cobrança e parou na defesa do goleiro Sebastián Pérez, mas o goleiro se adiantou e o pênalti teve que ser repetido. Na segunda cobrança, Carlos Vinícius voltou a parar no goleiro, que novamente se adiantou e invalidou a penalidade. Na terceira tentativa, Sebastián Pérez voltou a defender cobrança de Carlos Vinícius, que desperdiçou a chance de abrir o placar.

Aos 32 do segundo tempo, Carlos Vinícius recebeu de Riquelme e bateu de fora da área para fazer o gol, mas após análise do VAR, o árbitro anulou o lance por toque na mão de Riquelme. O Palestino ainda teve Fernando Meza expulso com cartão vermelho direto por falta em Gabriel Mec na frente da área, aos 42.

Próximos jogos

⚪🟢🔴 Palestino 🔴🟢⚪

⚔️ Jogo: Everton x Palestino

🏆 Competição: Copa do Chile - Rodada 4 (Grupo C)

📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Sausalito, Viña del Mar (CHI)

🔵⚪⚫ Grêmio ⚫⚪🔵

⚔️ Jogo: Athletico-PR X Grêmio

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14

📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)