Fortaleza bate Sport com gols no fim e avança na Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira, com gols nos acréscimos, o Fortaleza venceu o Sport por 2 a 0, na Arena Castelão, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.
Situação da tabela
Com 10 pontos, o Fortaleza termina na segunda colocação do Grupo D e garante sua ida às quartas de final. Já o Sport, com 12 pontos, fica na ponta do Grupo C e já tinha assegurado a classificação.
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📋 Resumo do jogo
FORTALEZA 2 x 0 SPORT
🏆 Competição: Copa do Nordeste - Fase de Grupos (5ª Rodada)
🏟️ Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
⚽ Miritello, aos 47 minutos do 2ºT (Fortaleza)
⚽ Vitinho, aos 52 minutos do 2ºT (Fortaleza)
Como foi o jogo
A insistência do Fortaleza durante o jogo foi premiada nos acréscimos da etapa final. Aos 47 minutos, Lucas Sasha desceu pela direita e cruzou na medida para Miritello marcar de cabeça.
Pouco depois, aos 52 minutos, após uma bola levantada na área, Halls deu rebote e Vitinho apareceu livre para completar para o fundo das redes, selando a classificação.
Próximas partidas
Fortaleza
Jogo: Fortaleza x Goiás| Brasileirão Série B
Data e horário: Sábado, 02 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Sport
Jogo: Sport x Ceará | Brasileirão Série B
Data e horário: Domingo, 03 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)