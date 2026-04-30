Arrascaeta sofre fratura no ombro e é substituído de jogo do Flamengo na Libertadores

No empate em 1 a 1 entre Flamengo e Estudiantes de La Plata nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, na Argentina, o meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta teve que ser substituído, ainda no primeiro tempo, com uma lesão no ombro. Posteriormente, após passar por exames no hospital, o jogador teve a fratura no ombro direito confirmada.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como ocorreu a fatura?

Após dividida com Piovi, do Estudiantes, aos 16 minutos de jogo, Arrascaeta caiu por cima do seu ombro, sentindo muitas dores, e acabou sendo substituído aos 20, por Jorge Carrascal.

Companheiros lamentam

Em entrevista após o jogo, Luiz Araújo, que marcou o gol do Flamengo, lamentou a lesão de Arrascaeta.

“É uma notícia muito triste, espero que o Arrasca se recupere o mais rápido possível, porque vai fazer muita falta para a gente.”, disse o camisa sete.

Samuel Lino também falou sobre a contusão e desejou uma boa recuperação ao seu companheiro.

“A gente fica muito triste pela situação do nosso companheiro. É uma pessoa muito especial para nós dentro do vestiário. É nosso capitão e logo, logo vai estar com a gente dentro de campo”, lamentou o camisa 16.