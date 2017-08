Pratto recebe alta e deve se reapresentar no São Paulo na quarta

O atacante @PrattoLucas12 acaba de ter alta do hospital e deve se reapresentar quarta-feira assim como o restante do elenco 🔴⚪⚫🐻 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2017

Por meio de uma rede social, o São Paulo anunciou no início da noite desta segunda-feira que Lucas Pratto recebeu alta do Hospital do Coração e foi liberado para voltar para a casa. De acordo com o clube, o centroavante deverá se reapresentar com o restante do elenco na próxima quarta, no CCT da Barra Funda.

O camisa 9 estava internado no HCor desde a tarde do último domingo, quando foi disputado o clássico contra o Palmeiras, no Palestra Itália, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No lance, ocorrido aos 21 minutos do primeiro tempo, Hernanes e Pratto tentavam afastar uma bola da área tricolor. O meia, porém, acabou acertando uma joelhada na cabeça do argentino, que imediatamente caiu desmaiado no gramado.

Após receber os primeiros socorros, Pratto foi encaminhado rapidamente ao hospital, localizado na região central da capital paulista. Lá, na manhã desta segunda-feira, foi submetido a uma tomografia e ressonância magnética, que não identificaram sintomas de anormalidade na cabeça do jogador.

À tarde, o atleta gravou um vídeo em que tranquilizou a torcida são-paulino e disse estar “pronto para voltar a trabalhar”. Também recebeu a visita de Hernanes, que via Instagram se mostrou aliviado pela célere recuperação do companheiro que foi atingido por seu joelho.

Sem Lucas Pratto em campo, o time do Morumbi acabou derrotado por 4 a 2 diante do rival alviverde. Hernanes marcou o segundo gol tricolor. O resultado manteve o São Paulo na zona de rebaixamento, no 18ª lugar, com 23 pontos ganhos. O próximo compromisso é o duelo com a Ponte Preta, em 9 de setembro, no Morumbi.