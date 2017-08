Autor de joelhada, Hernanes celebra recuperação do “guerreiro” Pratto

Que Alívio o guerreiro Lucas Pratto está bem! Bom te ver meu amigo! #forçaPratto 🙌🙌🙌💪💪 Uma publicação compartilhada por Anderson Hernanes Lima (@hernanesoj) em Ago 28, 2017 às 11:20 PDT

Autor da joelhada que encerrou de forma precoce a participação de Lucas Pratto no Choque-Rei do último domingo, Hernanes usou uma rede social na tarde desta segunda-feira para comemorar a recuperação do centroavante. Na publicação, ele aparece ao lado do argentino em seu quarto de internação no Hospital do Coração, em São Paulo.

“Que alívio. O guerreiro Lucas Pratto está bem! Bom te ver, meu amigo!#forçaPratto”, escreveu o Profeta em sua conta no Instagram.

O lance ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o São Paulo vencia o Palmeiras por 1 a 0. Ao tentar afastar uma bola da área tricolor, Hernanes acabou acertando o joelho na cabeça de Pratto, que imediatamente caiu desmaiado no gramado.

Após receber os primeiros socorros, Pratto foi encaminhado ao HCor, localizado na região central da capital paulista, onde estava internado desde a tarde de domingo. Nesta manhã, ele foi submetido a uma tomografia a uma ressonância magnética, que não apontaram quadro de anormalidade.

À tarde, o camisa 9 gravou um vídeo em que tranquilizou a torcida são-paulina e disse estar “pronto para voltar a trabalhar. No início da noite, recebeu alta do hospital e, de acordo com o clube, deve se reapresentar com o restante do elenco nesta quarta-feira, no CCT da Barra Funda.

Sem Lucas Pratto em campo, o time do Morumbi acabou derrotado por 4 a 2 diante do rival alviverde. Hernanes marcou o segundo gol tricolor. O resultado manteve o São Paulo na zona de rebaixamento, no 18ª lugar, com 23 pontos ganhos. O próximo compromisso é o duelo com a Ponte Preta, em 9 de setembro, no Morumbi.