Em meio à maratona de jogos em maio, elenco do Palmeiras recebe folga

Nesta quinta-feira, o elenco do Palmeiras não realizou atividades na Academia de Futebol. Os atletas do Alviverde, que receberam folga, retornarão às atividades na manhã desta sexta-feira. No mês de maio, a equipe já atuou em duas partidas, contra Santos e Sporting Cristal, e terá mais sete jogos.

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Maratona

Na próxima semana, o Palmeiras jogará três jogos, com dois dias de descanso entre eles. No domingo, o Alviverde enfrenta o Remo, no Mangueirão, às 16h (de Brasília). Já na quarta-feira, o Verdão enfrenta o Jacuipense, em Londrina, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. No sábado, a equipe recebe o Cruzeiro no Allianz Parque, às 21h (de Brasília).

Depois do compromisso contra o time celeste, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, em casa, pela quinta rodada da Libertadores. Sábado, dia 23 de maio, os comandados de Abel Ferreira viajam ao Rio de Janeiro, onde irão duelar contra o Flamengo, pelo Brasileirão. No dia 28, quinta-feira, a equipe encerra a participação na fase de grupos da competição continental contra o Junior Barranquilla. Para encerrar, no dia 31 de maio, o Alviverde irá para Santa Catarina enfrentar a Chapecoense.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo : Remo x Palmeiras

: Remo x Palmeiras Competição : Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (15ª rodada) D ata e horário : 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília) Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)

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