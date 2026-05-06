O’Higgins x São Paulo pela Sul-Americana: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, O’Higgins e São Paulo se enfrentam em compromisso válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola para a partida às 19h (de Brasília), no Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da Disney+ (streaming).

No SuperCT, o elenco treinou antes de viajar para o Chile, onde enfrentará o O’Higgins pela @SudamericanaBR! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/sNvZe8pzuN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 6, 2026

Como chega o São Paulo?

O São Paulo vem de dois jogos sem vencer na temporada. No compromisso mais recente, empatou com o Bahia por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro e, anteriormente, ficou no empate sem gols com time alternativo diante do Millonarios, pela Sul-Americana.

Na competição nacional. o time comandado pelo técnico Roger Machado figura na quarta posição da tabela, com 24 pontos - um a mais que o Athletico-PR, primeiro time fora do G4 do Brasileirão. Já pelo torneio continental, o Tricolor é o líder do Grupo C, com sete pontos, seguido pelo O’Higgins no segundo lugar, com um a menos.

Como chega o O’Higgins?

Nas três primeiras rodadas da Copa Sul-Americana, o O'Higgins venceu duas partidas e perdeu uma, somando seis pontos — um a menos que o São Paulo, que conquistou duas vitórias e um empate.

No Campeonato Chileno, vem de duas vitórias consecutivas e ocupa o quarto lugar da tabela de classificação, com 19 pontos. Além do campeonato nacional, também disputa a Copa da Liga Chilena, na qual é o líder invicto do grupo, com oito pontos conquistados em duas vitórias e dois empates.

Histórico do confronto

No primeiro e único jogo entre as equipes na história, o São Paulo recebeu os chilenos no Morumbis e venceu por 2 a 0. Luciano e Artur anotaram os gols do triunfo são-paulino, válido pela primeira rodada da Sul-Americana este ano.

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Estatísticas

São Paulo na Sul-Americana

1ª posição

2 vitórias e 1 empate

3 gols marcados

Nenhum gol sofrido

O’Higgins na Sul-Americana

2ª posição

2 vitórias e 1 derrota

4 gols marcados

2 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.

Técnico: Roger Machado

Provável escalação do O’Higgins

Carabalí; Faúndez, Garrido, Díaz e Pavez; Leiva, Ogaz e Sarrafiore; Rabello, González e Castillo.

Técnico: Lucas Bovaglio

Ficha técnica

Jogo: O'Higgins x São Paulo

Competição: Copa Sul-Americana (4ª rodada)

Data e horário: 07 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile)