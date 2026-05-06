O’Higgins x São Paulo pela Sul-Americana: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, O’Higgins e São Paulo se enfrentam em compromisso válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola para a partida às 19h (de Brasília), no Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da Disney+ (streaming).
No SuperCT, o elenco treinou antes de viajar para o Chile, onde enfrentará o O’Higgins pela @SudamericanaBR! #VamosSãoPaulo 🇾🇪
📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/sNvZe8pzuN
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 6, 2026
Como chega o São Paulo?
O São Paulo vem de dois jogos sem vencer na temporada. No compromisso mais recente, empatou com o Bahia por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro e, anteriormente, ficou no empate sem gols com time alternativo diante do Millonarios, pela Sul-Americana.
Na competição nacional. o time comandado pelo técnico Roger Machado figura na quarta posição da tabela, com 24 pontos - um a mais que o Athletico-PR, primeiro time fora do G4 do Brasileirão. Já pelo torneio continental, o Tricolor é o líder do Grupo C, com sete pontos, seguido pelo O’Higgins no segundo lugar, com um a menos.
Como chega o O’Higgins?
Nas três primeiras rodadas da Copa Sul-Americana, o O'Higgins venceu duas partidas e perdeu uma, somando seis pontos — um a menos que o São Paulo, que conquistou duas vitórias e um empate.
No Campeonato Chileno, vem de duas vitórias consecutivas e ocupa o quarto lugar da tabela de classificação, com 19 pontos. Além do campeonato nacional, também disputa a Copa da Liga Chilena, na qual é o líder invicto do grupo, com oito pontos conquistados em duas vitórias e dois empates.
Histórico do confronto
No primeiro e único jogo entre as equipes na história, o São Paulo recebeu os chilenos no Morumbis e venceu por 2 a 0. Luciano e Artur anotaram os gols do triunfo são-paulino, válido pela primeira rodada da Sul-Americana este ano.
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Estatísticas
São Paulo na Sul-Americana
1ª posição
2 vitórias e 1 empate
3 gols marcados
Nenhum gol sofrido
O’Higgins na Sul-Americana
2ª posição
2 vitórias e 1 derrota
4 gols marcados
2 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do São Paulo
Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.
Técnico: Roger Machado
Provável escalação do O’Higgins
Carabalí; Faúndez, Garrido, Díaz e Pavez; Leiva, Ogaz e Sarrafiore; Rabello, González e Castillo.
Técnico: Lucas Bovaglio
Ficha técnica
Jogo: O'Higgins x São Paulo
Competição: Copa Sul-Americana (4ª rodada)
Data e horário: 07 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile)