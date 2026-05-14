Bobadilla é absolvido pelo STJD por gesto obsceno no Majestoso

A terceira Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) julgou nesta quarta-feira a denúncia envolvendo o paraguaio Damián Bobadilla. O volante do São Paulo poderia pegar um gancho por causa de um gesto obsceno na comemoração de um gol do Tricolor no clássico contra o Corinthians, no último domingo, na Neo Química Arena, mas foi absolvido.

O camisa 16 foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente a condutas contrárias à ética esportiva. Sendo assim, Bobadilla poderia receber punição de um a seis jogos de suspensão.

Com a absolvição, o volante está liberado para jogar na próxima partida do São Paulo, contra o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Relembre o caso

A confusão de Bobadilla aconteceu após o gol de Luciano, aos 40 minutos do primeiro tempo. Após recuperar a bola na saída corintiana, Bobadilla participou da jogada e correu para comemorar com a mão próxima à região genital, gerando revolta dos jogadores do Timão.

A comemoração do gol do São Paulo gerou confusão e rendeu cartões amarelos para Matheus Bidu, Calleri e Sabino. Durante a análise do lance, Daronco relatou a Rodolfo Toski Marques a reclamação dos jogadores do Corinthians, que se incomodaram com o gesto de Bobadilla. Na análise, Toski viu "movimento interpretativo".

"Após revisão, percebo que o jogador do São Paulo comemora o gol, mas não encosta a mão na sua genitália, ele comemora a situação. Sem cartão", anunciou Daronco, após a análise no árbitro de vídeo.

A decisão revoltou os corintianos, incluindo jogadores e diretoria. Recentemente, o Timão teve dois jogadores expulsos em situações semelhantes: Allan, contra o Fluminense, e André, contra o Palmeiras. Mas, em ambas, os árbitros identificaram que houve o toque nas genitálias.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Fluminense x São Paulo

Fluminense x São Paulo Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília)

16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Maracanã

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