Qual é o técnico ideal para comandar o São Paulo? Vote!

Com a demissão de Roger Machado após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, o São Paulo volta ao mercado em busca de um novo técnico. Na sua opinião, quem é o nome ideal para assumir o comando do clube? Vote na enquete abaixo!

Qual é o técnico ideal para comandar o São Paulo? Dorival Júnior Tite Filipe Luís Martín Anselmi Marcelo Gallardo Vojvoda Jorge Sampaoli Ramón Díaz Bruno Lage Renato Paiva Resultados Votar

Roger Machado não suportou a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude e foi desligado do clube nesta quarta-feira, após a derrota por 3 a 1 para os gaúchos.

O técnico deixa o Tricolor em uma sequência de cinco jogos sem vitórias, com três empates e duas derrotas em seus últimos compromissos.



Roger Machado se despede do São Paulo pouco mais de dois meses após assumir o comando do clube. Ele foi contratado no dia 10 de março deste ano, após a saída de Hernán Crespo, e já enfrentava rejeição de parte da torcida desde a sua chegada.

Ao todo, foram 17 partidas à frente do Tricolor, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas somadas, que totalizam um aproveitamento de 49%. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o técnico deixa o São Paulo na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, enquanto, na Sul-Americana, o Tricolor lidera o grupo C com oito pontos em quatro jogos.

Veja os nomes livres no mercado

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Fluminense x São Paulo

Fluminense x São Paulo Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília)

16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Maracanã

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