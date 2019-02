Mancini assume comando técnico do São Paulo a pedido de Cuca

Após a precoce eliminação na Copa Libertadores para o Talleres, o São Paulo afastou o treinador André Jardine nesta quinta-feira. Para seu lugar, o nome escolhido pela diretoria foi o de Cuca, mas o ex-santista só poderá exercer suas funções em meados de abril por conta de uma recomendação médica.

Com uma lacuna de dois meses até que tenha sua plenitude física para assumir o time, Cuca sugeriu que Vagner Mancini fosse remanejado para o cargo. Assim, o coordenador técnico terá a missão de comandar o São Paulo até o final do Campeonato Paulista, contrariando o que havia dito quando chegou ao clube, em janeiro deste ano.

“A partir do momento em que sentamos para acertar o contrato, a primeira coisa que eu deixei muito claro é que não há a menor possibilidade de o Vagner Mancini assumir em qualquer hipótese”, disse Mancini, usando a terceira pessoa, em sua coletiva de apresentação, ainda durante a Copa da Flórida.

Diante de circunstâncias excepcionais, o coordenador técnico voltou atrás e aceitou o pedido de Cuca e da diretoria, como revelou Raí nesta quinta-feira.

“Em conversa com o próprio Cuca, ele sugeriu o Mancini (para a função de treinador), nosso coordenador técnico. No início, quando chegou aqui, ele disse que não queria treinar o time, mas, devido às circunstancias, o Cuca sugeriu o Mancini até ele se apresentar. Como pedido do Cuca e nosso da direção, o Mancini se dispôs a cobrir esse período e depois volta a ser coordenador de futebol”, disse o diretor executivo de futebol.

Vagner Mancini faz sua estreia no comando técnico do São Paulo neste domingo, quando o clube tricolor encara o Corinthians, na Arena, ás 19 horas (de Brasília) pela sétima rodada do Campeonato Paulista.