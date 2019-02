Após eliminação precoce, André Jardine não é mais técnico do São Paulo

André Jardine não é mais técnico do São Paulo. Nesta quinta-feira, pouco depois da precoce eliminação do Tricolor na Pré-Libertadores, em que acabou superado pelo Talleres, da Argentina, na segunda fase, a diretoria optou por demitir o treinador efetivado no cargo no fim do ano passado ao entender que o elenco até agora não obteve resultados efetivos dentro das quatro linhas.

Veja também: Cuca será o substituto de Jardine e Mancini assume interinamente

Em pronunciamento no Centro de Treinamentos da Barra Funda, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e o executivo de futebol Raí, anunciaram que o treinador não comandará mais a equipe, mas seguirá no clube, em outra função.

“Viemos aqui para anunciar algumas decisões que já foram tomadas desde ontem conversando, analisando diversas situações. Algo que foi traçado com a crença de uma estratégia, de uma filosofia de jogo que a gente continua acreditando bastante. Chegamos a conclusão que temos que ter uma mudança de rumo, então o André Jardine deixa o comando técnico do São Paulo hoje”, disse Raí.

“A gente fez questão que essa crença no trabalho dele, no talento dele, no potencial dele, por tudo o que ele fez no São Paulo, o Jardine vai continuar ligado ao clube, continua sendo profissional do São Paulo Futebol Clube. Vamos dar um tempo para ele aliviar a cabeça, dar uma tranquilizada. Ele trabalhou bastante desde o final do ano”, completou.

Ao todo, André Jardine comandou o São Paulo em 19 partidas, somando sete vitórias, dois empates e nove derrotas, se despedindo com um aproveitamento de apenas 36,8%. O vitorioso treinador nas categorias de base ainda não tem uma nova função definida no clube.

“Em comum acordo com o Jardine, ainda vamos definir qual é a melhor função, em que situação ele se sinta bem, que seja bom pro clube também. Logo que tomamos essa decisão (de mantê-lo ligado ao clube), ele de pronto aceitou continuar. Ele se sente muito orgulhoso de continuar fazendo parte do São Paulo Futebol Clube”, afirmou Raí.

Jardine chegou ao São Paulo em 2015, quando deixou o Grêmio para trabalhar nas categorias de base do clube paulista. Pelo Tricolor, o técnico faturou nada mais, nada menos que sete títulos à frente da equipe sub-20: Libertadores (2016), Copa do Brasil (2015 e 2016), Copa RS (2015 e 2017), Campeonato Paulista (2017) e Copa Ouro (2015).