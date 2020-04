Lugano acredita que Cavani jogará pelo São Paulo quando retornar à América do Sul

Em entrevista à rádio argentina Club Octubre 947, Diego Lugano falou sobre a possibilidade de Edinson Cavani vestir a camisa do São Paulo no futuro. O superintendente de relações institucionais do Tricolor tem boa relação com o atacante do Paris Saint-Germain.

“Creio que antes do Boca, ele vem comigo para o São Paulo. Se vier para a América do Sul. Venho falando com ele faz tempo, não é de agora”, afirmou, rindo, na entrevista.

Cavani tem contrato junto ao PSG até o meio deste ano e, após esse período, deixará o clube francês depois de sete temporadas na equipe. No entanto, o São Paulo tem consciência de que a contratação do jogador seria financeiramente inviável no momento. Em dezembro de 2019, Lugano falou sobre um eventual futuro do atacante na América do Sul.

“Ele sempre fala que gostaria de jogar a Libertadores. Mas economicamente é impossível que os times sul-americanos atinjam o que ele merece. Fica difícil. Sou muito amigo do Cavani e do irmão dele, que jogou comigo no Uruguai e eu considero um irmão mais novo. Falo muito com ele. Óbvio que o parâmetro econômico que ele atingiu na Europa é impossível para a América do Sul, mesmo para os times que hoje têm muito dinheiro. Ele está em outro patamar econômico, é muito difícil. Jogador sabe que a vida no futebol é curta e ninguém desperdiça dois ou três anos de carreira perdendo muito dinheiro. Não podemos iludir a torcida com sonhos muito altos, principalmente pela parte econômica, não que ele não quisesse estar por aqui”, disse na ocasião.

Aos 33 anos, Cavani já passou por Palermo, Napoli e PSG na Europa. O uruguaio foi revelado pelo Danúbio, equipe de montevidéu. Pelos parisienses, o atacante soma 301 partidas e 200 gols marcados. O jogador ocupa o posto de maior atacante do clube desde 2018.