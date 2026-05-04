Lucas Moura passa por cirurgia após lesão, e São Paulo define cronograma de recuperação

O meia-atacante Lucas Moura, do São Paulo, passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira para correção de uma ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita. O jogador se lesionou no último domingo, durante o empate com o Bahia, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, portanto, é desfalque para Roger Machado.

O procedimento foi conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen, no Hospital Israelita Albert Einstein, e transcorreu com sucesso. A expectativa é de que o atleta receba alta hospitalar nesta terça-feira, de acordo com o Tricolor.

Nos primeiros dias, ele permanecerá em repouso domiciliar antes de iniciar o processo de fisioterapia no clube.

O meia-atacante Lucas passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita, para correção de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita. O procedimento conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen foi bem sucedido e o atleta deverá ter… pic.twitter.com/pOrTIDUghG — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 4, 2026

Retorno e nova lesão

O camisa 7 não entrava em campo desde o dia 18 de março, quando se lesionou na partida contra o Atlético-MG, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele teve constatadas fraturas nas costelas e ficou ausente de dez jogos do São Paulo na temporada.

Lucas começou no banco de reservas e foi acionado aos 18 minutos do segundo tempo. Contudo, deixou o gramado aos 42. Em disputa com Erick Pulga, caiu em campo com dores no tornozelo. O jogador ainda levantou e tentou seguir no jogo, mas caiu novamente e precisou sair.

Já que Roger havia completado as cinco substituições, o Tricolor ficou com um jogador a menos até o final do jogo.

Situação do São Paulo

Com o empate diante do Bahia, o São Paulo segue na quarta posição da tabela, com 24 pontos.

Nesta temporada, Lucas disputou 17 jogos pelo São Paulo, sendo titular em dez deles. O meia soma, ainda, três gols e uma assistência.