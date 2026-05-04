Alan Franco e Lucas Ramón se lesionam e viram desfalques no São Paulo

Após ganhar novamente a baixa de Lucas, o São Paulo viu, nesta segunda-feira, mais dois jogadores do elenco entrarem na lista de desfalques. Alan Franco e Lucas Ramón realizaram exames de imagem pela manhã e tiveram detectadas lesões que os tiraram de combate nas próximas partidas.

O zagueiro teve constatado um pequeno estiramento no músculo adutor direito, enquanto o lateral sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Ambos já iniciaram o tratamento junto à equipe de fisioterapia do clube.

Alan Franco e Lucas Ramón iniciaram como titulares neste domingo, no empate em 2 a 2 entre São Paulo e Bahia. O lateral direito sentiu um incômodo e teve que deixar o campo aos cinco minutos do segundo tempo, quando Cédric foi acionado por Roger Machado. Por sua vez, o defensor argentino teve que terminar a partida mesmo com dores devido à equipe não ter mais substituições.

Exames de imagem realizados nesta segunda-feira (04) diagnosticaram lesão muscular na panturrilha esquerda do lateral-direito Lucas Ramon e pequeno estiramento no adutor direito do zagueiro Alan Franco. Os atletas já iniciaram o tratamento. pic.twitter.com/6bZmfKF4YQ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 4, 2026

Duelo danoso

Além dos dois, a partida contra o Bahia, que marcava o retorno de Lucas, também marcou mais uma lesão do meia-atacante. O camisa 7 sofreu uma ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita e passou por cirurgia nesta manhã.

Lucas não entrava em campo desde o dia 18 de março, quando se lesionou na partida contra o Atlético-MG, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele teve constatadas fraturas nas costelas e ficou ausente de dez jogos do São Paulo na temporada.

Desfalques

Na lista de baixas do clube, o São Paulo ainda conta com: Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz) e Marcos Antonio (lesão muscular na coxa direita).

Próximo jogo do São Paulo