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Alan Franco e Lucas Ramón se lesionam e viram desfalques no São Paulo

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Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 04/05/2026 às 15:31 • Atualizado 04/05/2026 às 15:45

Após ganhar novamente a baixa de Lucas, o São Paulo viu, nesta segunda-feira, mais dois jogadores do elenco entrarem na lista de desfalques. Alan Franco e Lucas Ramón realizaram exames de imagem pela manhã e tiveram detectadas lesões que os tiraram de combate nas próximas partidas.

O zagueiro teve constatado um pequeno estiramento no músculo adutor direito, enquanto o lateral sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Ambos já iniciaram o tratamento junto à equipe de fisioterapia do clube.

Alan Franco e Lucas Ramón iniciaram como titulares neste domingo, no empate em 2 a 2 entre São Paulo e Bahia. O lateral direito sentiu um incômodo e teve que deixar o campo aos cinco minutos do segundo tempo, quando Cédric foi acionado por Roger Machado. Por sua vez, o defensor argentino teve que terminar a partida mesmo com dores devido à equipe não ter mais substituições.

Duelo danoso

Além dos dois, a partida contra o Bahia, que marcava o retorno de Lucas, também marcou mais uma lesão do meia-atacante. O camisa 7 sofreu uma ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita e passou por cirurgia nesta manhã.

Lucas não entrava em campo desde o dia 18 de março, quando se lesionou na partida contra o Atlético-MG, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele teve constatadas fraturas nas costelas e ficou ausente de dez jogos do São Paulo na temporada.

Desfalques

Na lista de baixas do clube, o São Paulo ainda conta com: Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz) e Marcos Antonio (lesão muscular na coxa direita).

Próximo jogo do São Paulo

  • Jogo: O'Higgins x São Paulo
  • Data e horário: 07 de maio de 2026 (quinta-feira) | 19h (de Brasília)
  • Competição: Copa Sul-Americana
  • Local: Estádio El Teniente

 

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