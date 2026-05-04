Atuações do São Paulo: veja as notas dos jogadores no empate com o Bahia

O São Paulo ficou no empate com o Bahia em 2 a 2 na tarde do último domingo, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autores dos gols tricolores, Artur e Ferreira foram se destacaram, enquanto Cédric Soares entrou mal no jogo e Rafael saiu como vilão ao falhar no gol de empate nos acréscimos.

Autor do gol que colocou o São Paulo em vantagem pela primeira vez, o atacante Artur foi um dos principais destaques no Tricolor. Além de balançar as redes, ele ainda criou outras boas oportunidades reais de gol, com seis finalizações, sendo três delas em direção à meta adversária.

Ferreira, que entrou para os 20 minutos finais no lugar de Luciano, também se destacou. Mesmo com minutagem reduzida, ajudou o São Paulo com o segundo gol do jogo. Ele também acertou o alvo em outra oportunidade e ofereceu perigo à defesa baiana com investidas pela esquerda do ataque.

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Em contrapartida, Cédric Soares entrou em campo logo nos primeiro minutos do segundo tempo e decepcionou. Substituindo Lucas Ramon, que saiu lesionado, o reserva sofreu nas investidas do ataque adversário e errou muitos passes, que culminaram na perda da posse de bola oito vezes durante o jogo.

Apesar de pouco exigido no primeiro tempo, Rafael saiu como vilão e um dos principais responsáveis pelo resultado frustrante do São Paulo. Quando o time vencia por 2 a 1, o goleiro se atrapalhou com a bola dentro da área e deixou o gol aberto para Erik marcar o gol de empate do Bahia.

Situação da tabela

Com o empate neste domingo diante do Bahia por 2 a 2, o São Paulo segue na quarta posição da tabela, com 24 pontos. Agora, o Tricolor Paulista se distancia da ponta da tabela e fica mais próximo do Athletico-PR, primeiro time fora do G4, com 23 pontos.

Próximo jogo

O’Higgins x São Paulo (Copa Sul-Americana)

Data e horário: 07 de maio de 2026 (quinta-feira) 19h

Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua