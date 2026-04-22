Líderes ponderam sobre como reverter críticas a Roger no São Paulo: "Transformar pressão em combustível"

Dois dos líderes do elenco do São Paulo, o goleiro Rafael e o atacante Luciano ponderaram sobre como reverter o cenário de pressão sobre o técnico Roger Machado. O treinador foi alvo de vaias e xingamentos mesmo com a vitória sobre 1 a 0 contra o Juventude, no Morumbis, na partida de ida da Copa do Brasil.

A torcida tricolor deixou o estádio insatisfeita com a atuação da equipe. O São Paulo criou para sair de campo com um placar mais largo e teve um homem a mais durante todo o segundo tempo, mas saiu de campo com a vitória magra. Os torcedores, então, vaiaram jogadores e o comandante na descida para o vestiário.

"Sabemos que a pressão, no futebol, exige estar o tempo inteiro ganhando bem. Às vezes, a pressão vai ser grande. Depende de nós trabalhar, continuar buscando caminhos para conquistar o torcedor. O torcedor tem sempre razão e depende de nós buscar reconquistá-lo", admitiu Rafael.

"Se ele saiu chateado hoje, depende não só do treinador, mas de todos nós, no sábado, continuar buscando a vitória e fazendo bons jogos. Tenho certeza que, se fizermos isso, vamos transformar esse momento de pressão em combustível para dizer que estamos juntos. Vamos tentar continuar trabalhando para reconquistar a confiança deles", acrescentou.

Para Luciano, o caminho é o mesmo. O São Paulo precisa dar uma resposta à altura do que a torcida pede, e o camisa 10 quer que isso aconteça já neste sábado, diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro - competição na qual o Tricolor não vence há duas rodadas.

"Precisamos ganhar. Se estivermos ganhando, a torcida vai esquecer do treinador, de vaiar, de cobrar o treinador. Só vitória, precisamos de uma vitória convincente. De um jogo mais sólido, convincente, talvez sábado, para o treinador ir conseguindo reverter essa situação. Não é fácil, já passei e passo por isso. Espero que o treinador possa passar por isso", ponderou.

Rafael diz entender vaias, mas defende Roger

Como um dos líderes do elenco, Rafael entende que é necessário dar razão ao torcedor em parte das vaias, uma vez que o elenco são-paulino também deixou o Morumbis com a sensação de que poderia, ao menos, ter levado uma vantagem maior para o duelo de volta.

"Sempre compreendemos o torcedor. Hoje, talvez, a chateação do torcedor seja a mesma que a nossa, de ter feito um bom jogo, produzido e não ter levado um placar que a gente merecia. Fizemos um primeiro tempo muito bom, tivemos o gol, mais umas duas ou três bolas para fazer o gol. No segundo tempo, voltamos bem, e com um a mais ficamos o tempo inteiro em cima, mas a ansiedade até nossa acaba acontecendo. O Juventude se fecha novamente, mas mesmo assim produzimos muito. Saímos com o gosto de que poderia ter sido um placar melhor", lamentou o goleiro.

🔟 Com o gol da vitória de hoje, Luciano expandiu sua marca de quarto maior artilheiro da história do clube em mata-matas (23 gols) e de terceiro maior artilheiro do clube na Copa do Brasil (16 gols).#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/rHMHg6sddd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2026

Apesar de compreender o sentimento de frustração do torcedor, Rafael voltou a defender Roger Machado. O capitão tricolor revelou pequenos detalhes do dia a dia de trabalho e destacou as qualidades do treinador.

"Ele é um cara muito humano, passa total confiança para todos os jogadores. Todos gostam muito dele, e ele sabe que tem a confiança de todos nós. O trabalho é muito bem feito, ele [Roger] passa tudo, vamos para dentro de campo sabendo de tudo do rival, os pontos fortes e fracos. Cada vez que conseguirmos transportar o que viemos treinando no dia a dia para dentro de campo, juntar boas atuações e as vitórias, vamos contornando esse ambiente de pressão e transformando isso em confiança", finalizou o atleta.

Situação na Copa do Brasil

Com o resultado, o São Paulo leva a vantagem mínima para a partida de volta no Rio Grande do Sul e se garante na próxima fase com um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença e um consequente empate no agregado, a decisão de quem vai às oitavas de final será nas penalidades máximas.

O duelo de volta entre as equipes está agendado para o próximo dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Mirassol (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 25/04 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Millonarios-COL x São Paulo (terceira rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)