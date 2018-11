Leco confirma Jardine como técnico do São Paulo para 2019

Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo, confirmou André Jardine como o técnico do São Paulo para 2019. O mandatário tricolor, que não escondia a vontade de efetivar Jardine, cravou que o sucessor de Diego Aguirre estará à frente do time principal no ano que vem em entrevista ao Lance.

“O nome do André Jardine é especialmente marcante porque ele que vem de três anos de trabalhos exitosos, magníficos na base”, elogiou o presidente, antes de afirmar: “Posso dar a informação de que ele é o novo técnico do São Paulo efetivado”.

André Jardine fez seu nome no São Paulo trabalhando com as categorias de base do clube. O treinador conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores sub-20 pelo Tricolor e levou a equipe à final da Copa São Paulo de Juniores deste ano. Em 2018, o técnico foi promovido para a comissão técnica do time principal, sendo auxiliar de Diego Aguirre.

As cinco rodadas do Campeonato Brasileiro que sucederam a demissão de Diego Aguirre eram vistas como um período de testes para André Jardine. Ainda com duas rodadas restantes, o São Paulo trava disputa com o Grêmio pelo quarto lugar do Brasileirão, que dá vaga direta à fase de grupos da Libertadores da América.