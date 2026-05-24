Luciano supera Rogério Ceni e vira o 2º maior artilheiro do São Paulo no século

O empate do São Paulo por 1 a 1 com o Botafogo, neste sábado, no Morumbis, teve um capítulo histórico para Luciano. Autor do gol tricolor logo aos três minutos do primeiro tempo, o camisa 10 chegou a 113 gols pelo clube e se tornou, de forma isolada, o segundo maior artilheiro do São Paulo no século XXI.
Com a marca, Luciano ultrapassou Rogério Ceni, que encerrou sua trajetória no Tricolor com 112 gols marcados. Agora, o atacante fica atrás apenas de Luis Fabiano no ranking do século. O ex-centroavante soma 212 tentos pelo clube.
Além do feito no recorte do século, Luciano também subiu na artilharia histórica do São Paulo. O atacante chegou aos mesmos 113 gols de Dino Sani e ocupa a 15ª colocação entre os maiores goleadores da história do clube. O próximo alvo é Careca, que marcou 115 vezes com a camisa tricolor.
Maiores artilheiros do São Paulo no século XXI
- Luis Fabiano — 212 gols
- Luciano — 113 gols
- Rogério Ceni — 112 gols
- Calleri — 90 gols
- França — 69 gols
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 23, 2026
Situação do São Paulo
O momento histórico do camisa 10, porém, contrastou com o cenário vivido pelo São Paulo. O Tricolor chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vitória na temporada, acumulando quatro empates e quatro derrotas no período. A equipe de Dorival Júnior saiu na frente com Luciano, mas sofreu o empate nos minutos finais com Jordan Barrera.
Além disso, Luciano virou preocupação para a sequência da temporada. O atacante sentiu dores na panturrilha direita ainda na comemoração do gol e precisou deixar o gramado aos 20 minutos do primeiro tempo. Pedro Ferreira entrou em seu lugar.
Recentemente, o São Paulo renovou o contrato de Luciano até dezembro de 2028, dando ao atacante a possibilidade de seguir escalando posições na artilharia histórica do clube.