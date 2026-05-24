Dorival elogia jovem do São Paulo e admite necessidade de Marcos Antônio

Após o empate do São Paulo por 1 a 1 com o Botafogo, neste sábado, no Morumbis, o técnico Dorival Júnior comentou sobre a utilização dos jovens da base e admitiu preocupação com o elenco reduzido do Tricolor. O treinador destacou a atuação de Pedro Ferreira, que entrou ainda no primeiro tempo após a lesão de Luciano, e ressaltou a importância do possível retorno de Marcos Antônio.

O treinador elogiou a entrada de Pedro Ferreira e afirmou que o jovem respondeu bem mesmo atuando mais tempo do que o inicialmente planejado.

“O garoto (Pedro Ferreira) entrou muito bem. Não estava programado um tempo tão longo (em campo) para ele, talvez uns 30 minutos. Mesmo assim, nos deu uma boa resposta. A alteração (saída de Pedro no segundo tempo) veio em cima do que estava acontecendo na partida. Pensei em melhorar a nossa marcação. Estamos começando a conhecer esses jogadores, é muito difícil até acertar os nomes. Peço um pouco de paciência”, afirmou.

Além de Luciano, que deixou o campo com dores na panturrilha direita, o São Paulo também perdeu Sabino ainda no primeiro tempo por problema físico.

Com isso, Dorival voltou a demonstrar preocupação com o elenco curto e reforçou a necessidade de contar novamente com o meio-campista Marcos Antônio, destaque da temporada do Tricolor, o quanto antes.

“Eu conto com o Marcos Antônio o quanto antes. Vocês viram as nossas alterações. Estamos recorrendo aos jovens em um momento em que a equipe precisa de maturidade. Isso é um fato que chama a atenção”, declarou o treinador.

Situação do São Paulo

O São Paulo abriu o placar logo aos três minutos, com Luciano, mas sofreu o empate nos minutos finais da partida, em golaço de Jordan Barrera. O resultado ampliou para oito jogos a sequência sem vitórias do clube na temporada.

O empate manteve o São Paulo na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, mas o Tricolor ainda pode perder posição ao fim da rodada. A equipe volta a campo nesta terça-feira, contra o Boston River, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.