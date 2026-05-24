Marcos Antônio e Rafael Tolói vão a campo, e São Paulo se reapresenta após empate

Neste domingo, o elenco do São Paulo se reapresentou após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, no Morumbis, no último sábado. Agora, o foco do Tricolor é no duelo decisivo com o Boston River, pela última rodada da fase grupos da Copa Sul-Americana, que acontece nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), novamente no Morumbis.

O volante Marcos Antônio e o zagueiro Rafael Tolói, que estão fazendo trabalho de transição física por problemas musculares, participaram de uma parte da atividade no SuperCT. Além de participarem da atividade, seguiram o tratamento com a fisioterapia, realizando exercícios de força.

Apesar da melhora de ambos os atletas, é improvável que eles joguem contra o Boston River. Assim, o São Paulo segue com uma longa liga de desfalques para o jogo decisivo do torneio continental.

Os dois atletas se juntam ao zagueiro Sabino (região posterior da coxa direita), e aos atacantes Luciano (panturrilha direita) e Lucas (cirurgia no tendão) como desfalques para o meio de semana.

Por outro lado, o São Paulo teve boas notícias. O meia Cauly, que se recupera de dores no adutor direito, foi para o gramado com a fisioterapia da equipe e pode jogar contra o Boston River.

O elenco do São Paulo volta a treinar nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília), novamente no SuperCT.

Fase do São Paulo

Com o empate, o São Paulo permaneceu na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, mas pode perder posição até o fim da rodada. O próximo compromisso da equipe será na terça-feira, diante do Boston River, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana.

Próximo jogo

Jogo: São Paulo x Boston River | 6ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Data e horário: 26/5 (terça-feira), às 19h

Local: Morumbis

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