Júnior Tavares não se reapresenta com elenco e pode deixar o São Paulo

A passagem de Junior Tavares pelo São Paulo parece com um fim cada vez mais próximo. Depois de 13 dias de férias, o elenco tricolor se reapresentou na última terça-feira, mas apenas nesta quarta os atletas realizaram atividades em campo. Ausente em ambos os dias e dos treinos, o lateral-esquerdo foi liberado pela diretoria para negociar seu futuro e pode deixar o clube do Morumbi em breve.

O destino de Tavares, entretanto, é uma incógnita. Segundo apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o jogador possui propostas tanto do futebol brasileiro como do exterior e tem o aval do tricolor para definir seu futuro. Com os papéis em mãos, o São Paulo definirá as condições mais acessíveis para negociar o atleta de 21 anos, que foi promovido ao elenco profissional no ano passado, sob o comando de Rogério Ceni.

Foi com o ídolo são-paulino no comando que o lateral-esquerdo despontou. Titular desde a pré-temporada de 2017, Júnior teve boas atuações e participação efetiva na conquista da Copa da Flórida, sobre o Corinthians, convertendo um dos pênaltis da disputa que definiu o título. Aparentemente, o jogador parecia ter resolvido um problema do time nos últimos anos. Entretanto, o bom rendimento sofreu uma queda brusca com a troca de comando.

Com características ofensivas, o camisa 22 acabou tendo suas escalações minimizadas por Dorival Júnior e terminou a temporada em baixa e preterido por Edimar. Em novembro de 2017, aliás, Júnior esteve muito perto de trocar o São Paulo pelo Corinthians, em uma negociação que colocaria o atacante Lucca, hoje no Internacional, no clube do Morumbi.

Fora dos planos para esta temporada, o jogador passou a ser considerado uma moeda de troca e o clube brasileiro começou a procurar destinos para o lateral. No último mês, ele foi emprestado ao Rennes, da França, para um período de observação. Porém, acabou “devolvido” 20 dias depois, sem empolgar a comissão técnica do clube europeu.

