Calleri alcança 100 participações em gols em segunda passagem no São Paulo

Apesar do empate amargo do São Paulo diante do Bahia no último domingo, Calleri alcançou uma marca importante pelo clube paulista. Com a assistência para o gol de Ferreinha, o segundo do Tricolor na partida, o atacante chegou a 100 participações em gols em sua segunda passagem pelo clube.

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Após uma boa passagem pelo São Paulo em 2026, em que atuou em 31 partidas e anotou 16 gols pelo clube, Calleri ficou marcado na memória dos torcedores tricolores. Ele foi um dos principais jogadores da equipe na campanha da Libertadores daquele ano, em que o time paulista alcançou a semifinal do torneio, sendo eliminado pelo Atlético Nacional.

Em seguida, deixou o clube e retornou após cinco anos, em 2021. Desde então, Calleri anotou 74 gols e deu 26 assistências em 219 partidas disputadas. Na sua segunda passagem, o argentino também conquistou seus primeiros títulos com a camisa tricolor: Campeonato Paulista de 2021, Copa do Brasil de 2023 e Supercopa do Brasil em 2024.

De acordo com o Sofascore, Calleri precisa de apenas 161 minutos para participar de um gol desde seu retorno ao clube. Ele também soma 474 finalizações, sendo 191 em direção ao gol, além de 1113 duelos ganhos e uma nota média de 6,97.

🔎 Jonathan Calleri chegou a 100 participações em gols em sua segunda passagem pelo @SaoPauloFC! 🇦🇷🦉 ⚔️ 219 jogos (181 titular)

⚽️ 74 gols (!)

🅰️ 26 assistências

🅿️ 100 participações em gols (!)

⏰ 161 mins p/ participar de gol (!)

👟 474 finalizações (191 no gol)

💪 1113… pic.twitter.com/SJP4zkdAiC — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 4, 2026

Temporada artilheira

Nesta temporada, o atacante teve um grande início, anotando seis gols em seus primeiros 10 jogos. Neste momento, ele é o artilheiro do São Paulo em 2026 com 11 tentos no total, somando também três assistências com 24 partidas disputadas.

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