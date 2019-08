Juanfran é o segundo espanhol do São Paulo e primeiro europeu em 50 anos

O São Paulo anunciou neste sábado a chegada do espanhol Juanfran, ex-Atlético de Madrid. O lateral-direito será o segundo atleta do país a defender o Tricolor na história e o primeiro europeu desde o português Antônio Augusto Fernandes Machado em 1967.

O outro espanhol da história do Tricolor foi o atacante Fernando Carazzo Castro, que jogou no clube por pouco menos de um mês na temporada de 1936, ainda na década de fundação do São Paulo. O atleta tinha 32 anos e era natural de La Coruña.

Ao todo, o clube do Morumbi teve 78 jogadores estrangeiros em sua história, sendo dez europeus: três portugueses, dois romenos, um espanhol, um tcheco, um húngaro, um ucraniano e um do Chipre. A Argentina lidera a lista com 27 atletas que já defenderam o Tricolor.

Juanfran chega para ser o terceiro estrangeiro no elenco do São Paulo, junto com os equatorianos Arboleda e Rojas. O lateral-direito estava livre no mercado após término de contrato com o Atlético de Madrid e assinou acordo até o fim de 2020.

Confira todos os estrangeiros da história do São Paulo:

ARGENTINA – 27 jogadores

ADRIÁN GONZÁLEZ. Hernan Adrián González

Lateral-direito (16/08/2009 – 31/01/2010)

20/11/1976. Avellaneda, Argentina

Clube anterior: San Lorenzo

ALBELLA. Gustavo Albella

Meia avançado (02/03/1952 – 07/02/1954)

22/08/1925. Altagracia, Argentina

Clube anterior: Banfield

Campeão Paulista: 1953

AMELI. Horacio Andres Ameli

Zagueiro (27/07/2002 – 28/11/2002)

07/07/1974. Rosario, Argentina

Clube anterior: San Lorenzo

BERAZA. Gregorio Beraza

Meia-atacante (22/11/1956 – 17/02/1957)

02/05/1931. Rosario, Argentina

Clube anterior: Platense

Campeão Paulista: 1957.

BONELLI. Luiz Carlos Bonelli

Goleiro (25/03/1956 – 03/01/1957)

25/06/1928. Mendoza, Argentina

Clube anterior: Comercial de RP

BÓVIO. Elmo Bóvio

Meia direita, Centroavante (16/04/1950 – 17/12/1950)

14/07/1925. Buenos Aires, Argentina

Clube anterior: Palmeiras

BUFFARINI. Julio Alberto Buffarini

Lateral-direito (04/08/2016 – 09/09/2017)

18/08/1988. Córdoba, Argentina

Clube anterior: San Lorenzo

CALLERI. Jonathan Calleri

Atacante (03/02/2016 – 13/07/2016)

23/09/1993. Buenos Aires, Argentina

Clube anterior: Boca Juniors

CAÑETE. Marcelo Cañete

Meio-campista (31/08/2011 – 23/03/2014)

16/04/1990, Lugano, Argentina

Clube anterior: Universidad Católica

CASTAGNO. João Castagno

Atacante (31/07/1940 – 14/08/1940).

Data e local de nascimento desconhecidos, Argentina

Clube anterior: Desconhecido

CENTURIÓN. Ricardo Adrián Centurión

Atacante (14/02/2015 – 31/07/2016)

19/01/1993, Avellaneda, Argentina

Clube anterior: Racing

CHAVEZ. Andres Eliseo Chavez

Atacante (31/07/2016 – 27/05/2017)

21/03/1991. Salto, Argentina

Clube anterior: Boca Juniors

CLEMENTE RODRÍGUEZ. Clemente Jose Rodríguez

Lateral-esquerdo (10/07/2013 – 15/08/2013)

31/07/1981. Buenos Aires, Argentina

Clube anterior: Boca Juniors

DI LORETO. Eduardo Di Loreto

Atacante (1952 – 1953)

28/10/1929. Villa Muguetta, Argentina.

*Nunca jogou oficialmente pelo clube, somente compôs o elenco.

GOMEZ. Jonatan David Gomez

Meio-campista (09/07/2017 – 28/10/2017)

21/12/1989. Capitán Bermúdez, Argentina

Clube anterior: Independiente Santa Fé

GONZALEZ. Cesar Hector Gonzalez

Lateral-direito e zagueiro (15/11/1950 – 25/02/1951)

07/12/1926. Bolivar, Argentina

Clube anterior: Internacional

JUAREZ. Teófilo Juarez

Zagueiro (31/07/1940 – 22/10/1940)

09/02/1910. Santiagol del Estero, Argentina

Clube anterior: Santos

MARTINO. Rinaldo Fioramonte Martino

Atacante (05/04/1953 – 31/05/1953)

06/11/1921. Rosario, Argentina

Clube anterior: Nacional (URU)

MORENO. Nicolas Moreno

Atacante (02/03/1952 – 18/01/1953)

23/12/1922. San Martin, Argentina

Clube anterior: Banfield

Campeão Paulista: 1953

NEGRI. Juan Jose Eufemio Negri

Atacante, Armador (12/04/1953 – 12/05/1955)

08/03/1923. Buenos Aires, Argentina

Clube anterior: Juventus

Campeão Paulista: 1953

PONZONÍBIO. Carlos Jose Ponziníbio

Meio-campista (05/08/1934 – 11/05/1940)

31/05/1906. Buenos Aires, Argentina

Clube anterior: Estudiantes de La Plata

PRATTO. Lucas David Pratto

Atacante (18/02/2017 – 19/11/2017)

04/06/1988. La Plata, Argentina

Clube anterior: Atlético Mineiro

POY. Jose Poy

Goleiro (14/06/1949 – 16/12/1962)

16/04/1926. Rosario, Argentina

Clube anterior: Rosario Central

Campeão Paulista: 1948, 1949, 1953 e 1957

PROSPITTI. Pedro Prospitti

Atacante (30/10/1966 – 04/12/1966)

24/07/1941, Alle, Argentina

Clube anterior: River Plate

RENGANESCHI. Armando Federico Renganeschi

Zagueiro (26/11/1944 – 21/11/1948)

10/05/1913. Capitán Sarmiento, Argentina

Clube anterior: Fluminense

Campeão Paulista: 1945, 1946 e 1948

RUNTZER. Alfredo Runtzer

Atacante (21/03/1954 – 11/04/1954)

07/06/1925. Local de nascimento desconhecido, Argentina

Clube anterior: Ypiranga

SASTRE. Antonio Sastre (El Maestro)

Meio-campista (18/04/1943 – 15/12/1946)

27/04/1911. Lomas de Zamora, Argentina

Clube anterior: Independiente

Campeão Paulista: 1943, 1945 e 1946

CHILE – 7 jogadores

MALDONADO. Cláudio Andrés del Tránsito Maldonado Rivera

Volante (03/05/2000 – 16/03/2003)

03/01/1980. Curicó, Chile

Clube anterior: Colo-Colo

Campeão do Torneio Rio-São Paulo: 2001

Campeão Paulista: 2000

Supercampeão Paulista: 2002

MENA. Eugenio Esteban Mena Reveco

Lateral-esquerdo (20/01/2016 – 05/11/2016)

18/07/1988. Viña del Mar, Chile

Clube anterior: Cruzeiro

MENDOZA. Gabriel Mendoza Ibarra

Lateral direito (14/02/1996 – 04/05/1996)

22/05/1968. Swel, Chile

Clube anterior: Colo-Colo

NEIRA. Manuel Alejandro Neira

Atacante (1995)

12/10/1977. Santiago, Chile

*Nunca jogou oficialmente pelo clube. Somente compôs elenco.

ROJAS. Roberto Antonio Rojas Saavedra

Goleiro (23/09/1987 – 19/04/1989)

08/08/1957. Santiago, Chile

Clube anterior: Colo-Colo

Campeão Paulista: 1989

SAAVEDRA. Nelson Alejandro Saavedra Sanchez

Lateral direito e zagueiro (2009 – 2010)

06/04/1988. Santiago, Chile

*Não jogou oficialmente nenhuma partida e somente fora relacionado (e cortado) para uma, sequer chegando a ficar no banco.

SIERRA. Jose Luis Sierra Pando

Meio-campista (28/09/1994 – 18/11/1995)

05/12/1968. Santiago, Chile

Clube anterior: Unión Española

CHIPRE – 1 jogador

ALBERTO. Abraham Ben-Lulu

Goleiro (23/09/1967)

19/01/1948. Local de nascimento desconhecido, Chipre

Clube anterior: Categorias de base do São Paulo

COLÔMBIA – 4 jogadores

ARISTIZÁBAL. Victor Hugo Aristizábal Posada

Atacante (08/08/1996 – 10/05/1998)

09/12/1971. Medellín, Colômbia

Clube anterior: Atlético Nacional

Campeão Paulista: 1998

PABON. Dorlan Mauricio Pabon Rios

Atacante (09/02/2014 – 31/05/2014)

24/01/1988. Medellín, Colômbia

Clube anterior: Valencia (ESP)

TRÉLLEZ. Santiago Tréllez Vivero

Atacante (desde 07/02/2018)

17/01/1990. Medellín, Colômbia

Clube anterior: Vitória (BA)

WILDER. Wilder Andrés Guisao Correa

Atacante (20/08/2015 – 15/05/2016)

30/07/1991. Apartadó, Colômbia

Clube anterior: Toluca (MEX)

EL SALVADOR – 1 jogador

BARRAZA. Juan Francisco Barraza

Atacante (19/01/1964 – 23/02/1964)

12/01/1935. San Miguel, El Salvador

*Atuou emprestado pois faltavam jogadores no plantel do São Paulo em uma excursão ao México e El Salvador.

EQUADOR – 4 jogadores

ARBOLEDA. Robert Abel Arboleda Escobar

Zagueiro (Desde 09/07/2017)

22/10/1991. Esmeraldas, Equador

Clube anterior: Universidad Católica (EQU)

CARABALI. Hector Johnny Carabali Cevallos

Volante (10/03/1999 – 25/07/1999)

15/02/1972. Guayaquil, Equador

Clube anterior: Barcelona (EQU)

JOAO ROJAS. Joao Robin Rojas Mendoza

Atacante (Desde 18/07/2018)

14/06/1989. La Troncal, Equador

Clube anterior: Talleres (Argentina)

REASCO. Neicer Reasco Yano

Lateral direito (13/08/2006 – 08/03/2008)

23/07/1977. Tambillo, Equador

Clube anterior: LDU de Quito

Campeão Brasileiro: 2006, 2007 e 2008

ESPANHA – 1 jogador

CARAZZO. Fernando Carazzo Castro

Atacante. (25/01/1936 – 16/02/1936)

06/04/1904. La Coruña, Espanha

Clube anterior: Espanha (atual Jabaquara)

HUNGRIA – 1 jogador

JOSÉ LENGYL. Joseph Lengyel

Goleiro (14/05/1933 – 25/03/1934)

01/03/1908. Local desconhecido, Hungria

Clube anterior: Juventus

JAPÃO – 1 jogador

MUSASHI. Mizushima Musashi

Meio-campista (21/04/1985)

10/09/1964, Tóquio, Japão

Clube anterior: Shimizu

Campeão Paulista: 1985

PARAGUAI – 6 jogadores

AYALA. Celso Rafael Ayala Gávilan

Zagueiro (27/09/2000 – 08/11/2000)

20/08/1970. Asunción, Paraguai

Clube anterior: Atlético de Madrid

BARRIOS. Ruben Marcial Barrios Gonzalez

Atacante (12/02/1944 – 19/10/1947)

29/06/1919. Lambaré, Paraguai

Clube anterior: Boca Juniors

Campeão Paulista: 1945 e 1946

CECÍLIO MARTINEZ. Cecílio Martinez Arce

Ponta, Meia (28/04/1963 – 28/04/1965)

01/01/1943. Asunción, Paraguai

Clube anterior: Nacional (PAR)

ISASI. Nestor Daniel Isasi Guillén

Lateral direito (03/041997 – 17/01/1999)

04/09/1972, Asunción, Paraguai

Clube anterior: Guaraní (PAR)

PARAGUAIO. Carlos Assim Safuán Garcia

Meia (18/08/1968 – 12/01/1969)

25/01/1948. San Estanislao, Paraguai

Clube anterior: Mariscal Lopez

PIRIS. Iván Rodrigo Piris Leguizamón

Lateral-direito (31/07/2011 – 10/06/2012)

10/03/1989. Asunción, Paraguai

Clube anterior: Cerro Porteño

PERU – 1 jogador

CUEVA. Christian Alberto Cueva Bravo

Meio-campista (29/06/2016 a 09/05/2018)

23/11/1991. Trujillo, Peru

Clube anterior: Toluca (México)

PORTUGAL – 3 jogadores

AZAMBUJA. Antônio Ferreira D’Azambuja

Meia (25/08/1946 a 09/10/1949)

10/11/1925. Carapinheira do Campo, Portugal

Clube anterior: Categorias de base do São Paulo

Campeão Paulista: 1949

FERNANDES. Antônio Augusto Fernandes Machado

Atacante (10/11/1966 – 01/04/1967)

28/08/1947. Vimioso, Portugal

Clube anterior: Categorias de base do São Paulo

MELLO. Laurentino Mello

Atacante (1936)

12/02/1906. Carpinheira do Campo, Portugal

*Nunca jogou oficialmente uma partida pelo clube.

REPÚBLICA TCHECA – 1 jogador

CHAFRANEK. František Šafránek

Lateral direito (24/06/1964)

02/01/1931. Praha, então Tchecoslováquia

Clube anterior: Dukla Praha

*Atuou somente em uma única partida numa excursão ao exterior, por falta de jogadores do plantel em condições de atuar. Fora cedido pelo Dukla Praha.

ROMÊNIA – 2 jogadores

DE MARIA. Constantin Jorgov de Maria

Atacante (30/05/1951 – 19/11/1951)

16/09/1923. Galita, Romênia

Clube anterior: XV de Piracicaba

ZACLIS. Waldemar Zaclis

Volante (09/10/1939 – 06/03/1943)

24/04/1918. Telenasti, Romênia

Clube anterior: Categorias de base

Campeão Paulista: 1943

UCRÂNIA – 1 jogador

CHEMP. Eugênio Chemp

Atacante (29/11/36 – 31/07/1941)

18/02/1916. Kiev

Clube anterior: Albion (SP)

*Chemp possuía nacionalidade uruguaia, pois seus pais eram refugiados da 1ª Guerra Mundial. Há controvérsias sobre em que país teria nascido, de fato. Sigo os documentos do clube.

URUGUAI – 17 jogadores

ACOSTA. Graciano Acosta Torres

Volante (29/071937 – 06/02/1938)

1909. Tacuarembó, Uruguai

Clube anterior: Desconhecido

AGUIRRE. Diego Vicente Aguirre Camblor

Meia-atacante (15/07/1990 – 04/10/1990)

13/09/1965. Montevideo, Uruguai

Clube anterior: Peñarol

ÁLVARO PEREIRA. Álvaro D. Pereira Barragán

Lateral-esquerdo (26/01/2014 – 30/11/2014)

28/11/1985. Montevideo, Uruguai

Clube anterior: Internazionale

ARMIÑANA. Emilio Armiñana

Meia (13/05/1930 – 28/06/1931)

Data de nascimento desconhecida. Central, Uruguai

Clube anterior: Peñarol Universitario

Campeão Paulista: 1931

CARRASCO. Juán Ramon Carrasco Torres

Meio-campista (27/06/1990 – 10/10/1990)

15/09/1965. Montevideo, Uruguai

Clube anterior: Peñarol

DARÍO PEREYRA. Alfonso Darío Pereyra Bueno

Zagueiro, Volante, Meia (11/12/1977 – 28/05/1988)

19/10/1956. Sauce, Uruguai

Clube anterior: Nacional (URU)

Campeão Brasileiro: 1977, 1986

Campeão Paulista: 1980, 1981, 1985 e 1987

FORLÁN. Pablo Justo Forlán Lamarque

Lateral direito (01/05/1970 a 14/09/1975)

14/07/1945. Mercedes Soriano, Uruguai

Clube anterior: Peñarol

Campeão Paulista: 1970, 1971 e 1975

FURTEMBACH. Ruben Alfredo Furtembach

Lateral esquerdo, Zagueiro (21/04/1985 – 09/07/1986)

22/06/1963. Artigas, Uruguai

Clube anterior: Nacional (URU)

Campeão Paulista: 1985

GONZALO. Gonzalo Rodrigo Carneio Mendez

Atacante (Desde 21/07/2018)

12/09/1995. Montevideo, Uruguai

Clube anterior: Defensor Sporting (URU)

GUTIÉRREZ. Daniel Gutiérrez

Meia-direita (25/01/1936)

1910. Rivera, Uruguai

Clube anterior: provavelmente Palestra Itália

LUGANO. Diego Alfredo Lugano Morena

Zagueiro (11/05/2003 – 03/12/2017)

02/11/1980. Canelones, Uruguai

Clube anterior: Nacional (URU)

Campeão Mundial Interclubes FIFA: 2005

Campeão da Taça Libertadores da América: 2005

Campeão Brasileiro: 2006

Campeão Paulista: 2005

MATOSAS. Gustavo Christian Matosas Paidón

Meio-campista (03/06/1993 – 19/11/1993)

27/05/1967. Montevideo, Uruguai

Clube anterior: Racing (ARG)

*Os documentos oficiais do clube apontam Matosas como cidadão uruguaio nascido em Montevideo

PEDRO ROCHA. Pedro Virgílio Rocha Franchetti

Meia-esquerda (27/09/1970 – 18/02/1978)

03/12/1942. Salto, Uruguai

Clube anterior: Peñarol

Campeão Brasileiro: 1977

Campeão Paulista: 1971 e 1975

RAMÓN. Ramón Vicente Jesus

Volante (20/11/1941 – 28/06/1942)

27/10/1915. Montevideo, Uruguai

Clube anterior: Montevideo Wanderers

SQUARZA. Herculano Romulo Squarza

Zagueiro (11/05/1940 a 04/01/1942)

29/10/1914. Montevideo, Uruguai

Clube anterior: Desconhecido

URRUZMENDI. Eusebio Urruzmendi

Atacante (07/07/1951 – 15/07/1951)

Data de nascimento desconhecida. Local desconhecido, Uruguai

Clube anterior: Desconhecido

VEGA. Apparicio Vega

Atacante (23/09/1934 – 24/03/1935)

23/11/1911. Melo, Uruguai

Clube anterior: Desconhecido

VENEZUELA – 1 jogador

RONDÓN. Alexander Rondón Heredia

Atacante (24/07/2004 – 20/10/2004)

30/08/1977. Cumana, Venezuela

Clube anterior: Deportivo Táchira