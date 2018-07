Joao Rojas é decisivo em estreia e ganha elogios no São Paulo

O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0 na noite da última quarta-feira, em pleno Maracanã, com uma estreia inspirada do meia-atacante Joao Rojas. O equatoriano, contratado junto ao Talleres-ARG durante a pausa para a Copa do Mundo, foi decisivo no triunfo ao fazer o cruzamento para o gol de Everton, aos dois minutos do segundo tempo.

A boa atuação do camisa 23, herdeiro da vaga deixada por Marcos Guilherme no lado direito do ataque tricolor, arrancou elogios do técnico Diego Aguirre, autor do pedido de sua contratação.

“Foi uma boa estreia. Não é fácil vestir a camisa do São Paulo no Maracanã e jogar bem como jogou. Ele nos deixa com expectativa porque está só começando e pode seguramente dar muitas coisas para o time”, avaliou o treinador uruguaio.

Rojas, contudo, já incomodava a defesa do Flamengo antes mesmo de dar a assistência para Everton marcar. Ainda no primeiro tempo, o veloz equatoriano recebeu na direita, driblou Réver e bateu cruzado, exigindo grande defesa de Diego Alves.

“É um jogador muito rápido, com qualidade muito apurada”, disse o centroavante Diego Souza. “Participou de grandes jogadas junto com o Everton. Tanto é que ele cruza, e o Everton faz o gol. Temos que aproveitar, porque ele tem o um contra um muito forte e isso vai nos ajudar muito”, acrescentou.

Aos 29 anos, Rojas deixou o jogo aos 10 minutos do segundo tempo com dores musculares. O jogador, contudo, deve ter condições físicas de enfrentar o Corinthians, neste sábado, no Morumbi. Passadas 13 rodadas, o São Paulo ocupa o segundo lugar do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, apenas um a menos que o Flamengo.