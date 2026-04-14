Roger define São Paulo com retornos de Calleri e Luciano contra o O'Higgins; veja escalações

O São Paulo está escalado para o duelo de logo mais contra o O’Higgins, do Chile, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Roger Machado conta com o retorno de duas peças importantes no setor ofensivo: Calleri e Luciano. O treinador ainda promoveu outras duas mudanças.

São Paulo e O’Higgins se enfrentam logo mais nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela segunda rodada do Grupo C.

São Paulo tem retornos

O São Paulo ganhou dois reforços importantes para o confronto desta terça. Luciano tratou uma sobrecarga na panturrilha direita, enquanto Calleri cumpriu protocolo de concussão. Recuperados, ambos recuperam seus respectivos lugares na equipe titular.

Outra mudança é a entrada de Lucca na vaga de Ferreira, que teve constatado um edema na coxa esquerda após o duelo contra o Vitória. Bobadilla, recuperado de um corte no pé, também volta ao 11 inicial.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Lucca.

Desfalques: Ferreira (edema na região posterior da coxa esquerda), Sabino (sobrecarga na panturrilha direita), Lucas Moura (fratura em duas costelas) e Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz).

🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽️ São Paulo x O’Higgins-CHI

🏟️ MorumBIS

⏰ 19h

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O’Higgins escalado

O técnico Lucas Bovaglio escalou a equipe chilena com o que tem de melhor à disposição para o embate no Morumbis.

O O’Higgins vai a campo com: Carabalí; Faundes González, Pavez Muñoz, Garrido e Leandro Diaz; Castillo, Felipe Ogaz e Juan Leiva; González, Sarrafiore e Bryan Rabello.

Desfalques: Alan Robledo, Benjamín Schamine e Esteban Moreira.

Como chegam as equipes?

Assim como o São Paulo, o O’Higgins vem de uma derrota em sua liga nacional. Na Sul-Americana, por outro lado, as duas equipes começaram com o pé direito. O Tricolor venceu o Boston River e figura na segunda posição, com três pontos. Já o time chileno ganhou do Millonarios e assumiu a ponta do Grupo C.

Arbitragem do confronto