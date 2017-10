Gilberto se desculpa após curtir imagem ironizando fase do São Paulo

O centroavante Gilberto emitiu um comunicado nas redes sociais para se desculpar por ter curtido uma imagem na internet que ironizava o atual momento do São Paulo. De acordo com o jogador, o ato aconteceu “sem querer”.

Gilberto se refere à curtida que deu na publicação da página do ‘Desimpedidos’. A imagem brinca com o retorno do Tricolor à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que se deu após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, na última quarta-feira, em Belo Horizonte. Com o resultado, o time do Morumbi manteve-se com 31 pontos e voltou ao 17º lugar da competição.

“Gostaria aqui de explicar que em nenhum momento tive a intenção de curtir uma foto que ironizava a situação do São Paulo, clube pelo qual tenho o maior carinho e respeito. Ao deslizar as imagens no Instagram acabei esbarrando o dedo sem querer em uma foto do Desimpedidos e só soube que tinha curtido a imagem depois que torcedores me alertaram, muitos até com xingamentos, ameaças e ofensas. Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo aqui o respeito que tenho pelo São Paulo”, escreveu o jogador.

Empatado com Lucas Pratto na artilharia do São Paulo em 2017 com 12 gols, Gilberto tem contrato até dezembro. O seu empresário Sandro Zardo já avisou que o atleta não deverá renovar o vínculo com o clube do Morumbi.

Tratando de uma contratura na coxa esquerda, Gilberto não jogará contra o Atlético-PR, na noite deste sábado, no Pacaembu, pela 28ª rodada do Brasileiro. Sua última aparição ocorreu em 27 de agosto, quando o São Paulo perdeu por 4 a 2 para o Palmeiras, no Palestra Itália.

Olha só quem voltou pra zona de rebaixamento Uma publicação compartilhada por Desimpedidos (@desimpedidos) em Out 12, 2017 às 7:15 PDT