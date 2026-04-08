Arboleda manda indireta para o São Paulo: "Não importa o quão bom você seja"

Nesta terça-feira, a "novela" entre Arboleda e o São Paulo ganhou um novo capítulo. Após as declarações do diretor de futebol Rui Costa, que se posicionou contra a postura do zagueiro equatoriano, o ex-capitão tricolor publicou, em suas redes sociais, uma indireta sobre a situação.

"Não importa o quão bom você seja, se estiver no lugar errado, você não vale nada", postou Arboleda.

Além dessa publicação, Arboleda também compartilhou uma passagem da Bíblia relacionada à sua situação com o Tricolor: "Quem conspira contra ti, cairá diante de ti".

A postagem de Arboleda veio logo depois de o São Paulo notificar o zagueiro, na última segunda-feira. O clube havia concedido um prazo de 24 horas para o defensor justificar seu sumiço e regularizar sua situação.

Caso Arboleda

Arboleda deveria ter se apresentado às 12h (de Brasília) do último sábado no SuperCT para a concentração do São Paulo antes de enfrentar o Cruzeiro, mas não o fez e foi cortado da lista de relacionados para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Internamente, o São Paulo ouviu que Arboleda teria viajado ao Equador, às pressas, pela madrugada. O clube, porém, não teve nenhuma confirmação oficial sobre o paradeiro do atleta, uma vez que tentou contato e não recebeu nenhum retorno.

O São Paulo também buscou informações junto aos representantes e familiares de Arboleda. Contudo, eles também não obtiveram resposta ao tentar contatar o jogador, que agora recebeu um “ultimato” para prestar esclarecimentos ao clube.

Próximos jogos do São Paulo

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

(11ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

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