São Paulo acerta com novo patrocinador; veja detalhes

O São Paulo oficializou a UniCesumar como nova patrocinadora do clube em um acordo válido até o final de 2028. A parceria integra o projeto Educa Esporte e abrange as equipes masculina, feminina e de base, com foco no desenvolvimento educacional por meio do esporte. Além da exposição da marca — que aparecerá na perna esquerda dos calções de todas as categorias —, o contrato prevê a oferta de crédito estudantil e bolsas de estudo para atletas e colaboradores.

“Estamos muito satisfeitos com a construção desta parceria, pois ela vai além de um patrocínio para exibição da marca nos uniformes e em outras propriedades. Podermos oferecer aos nossos atletas uma oportunidade de desenvolvimento acadêmico e profissional é um legado tão importante para o crescimento pessoal de cada indivíduo quanto as vitórias em campo são para todos os são-paulinos”, contou Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo.



Integrante do grupo Vitru Educação, a UniCesumar também terá ativações em dias de jogos no MorumBIS, além de presença em plataformas digitais do clube e ações direcionadas aos sócios-torcedores, ampliando o alcance da iniciativa. O acordo contempla ainda benefícios exclusivos para essa base, como descontos em cursos oferecidos pela instituição.

“Estamos unindo uma marca de educação de prestígio à imensa paixão da torcida são-paulina. O projeto Educa Esporte materializa nossa crença de que o esporte é uma poderosa plataforma de inclusão e desenvolvimento. Ao investir no clube, estamos abrindo portas para que milhares de pessoas, dos atletas da base aos torcedores, possam construir um futuro brilhante por meio do conhecimento”, disse Leandro Maraccini Claro, vice-presidente de Mercado, Growth e Comunicação da Vitru Educação.

A parceria também reforça o incentivo ao futebol feminino e às categorias de base, com ênfase na formação integral dos atletas. A proposta destaca a educação como instrumento de transformação social, conectando esporte, oportunidades e perspectiva de futuro dentro e fora de campo.

Além de estampar os uniformes das equipes masculina, feminina e de base, a marca da UniCesumar estará presente nos dias de jogo no MorumBIS, com inserções no telão e nas placas de LED do anel intermediário, bem como nos backdrops de entrevistas no estádio e no CT da Barra Funda.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp