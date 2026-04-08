Jovens agradam, e Roger Machado revela estratégia para uso da base no São Paulo

O São Paulo venceu o Boston River na noite da última terça-feira por 1 a 0 pela estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Roger Machado mandou a campo um time considerado misto e usou os 90 minutos também para avaliar jogadores mais jovens que podem ter a presença mais frequente no time durante a temporada.

O treinador revelou a estratégia para amadurecer os atletas formados em Cotia para se tornarem opções mais frequentes. Entre os jogadores utilizados no Uruguai estão o atacante Tetê e o meia-atacante Pedro Ferreira. Além deles, o zagueiro Osorio foi relacionado pela primeira vez aos 19 anos.

"Escolhas para esse momento. Com relação à circunstância do Tetê e Pedro Ferreira, é importante a gente dar as oportunidades, mesmo que em poucos minutos, para sentir o campo, a atmosfera, entender como essas competições internacionais mexem com a gente. Hoje o Tetê entrou um pouco mais. No último jogo, foi só tirar ali a primeira vez da entrada", avaliou.

Tetê fez sua estreia no profissional nesta temporada no empate por 1 a 1 contra o Internacional. Na oportunidade, ele entrou nos acréscimos na vaga de Artur. Depois, não saiu do banco na goleada sobre o Cruzeiro e voltou a ser utilizado na Sul-Americana. Contra o Boston River, entrou aos 29 do segundo tempo no lugar de Ferreirinha.

Pedro Ferreira ganha elogios de Roger

Pedro Ferreira, também de 18 anos, recebeu elogios de Roger Machado. O atleta, também formado em Cotia, porém, tem um pouco mais de experiência no time profissional, categoria em que estreou em 2025, disputando nove jogos. Com Roger Machado, porém, foi relacionado pela primeira vez contra o Cruzeiro e só ganhou minutos no Uruguai.

"O Pedro (Ferreira) já tem um pouco mais de experiência. Entrou bem, vamos amadurecendo os jogadores e ele é talentosíssimo com a bola no pé. Poucos que vi com uma visão de jogo de centro de campo, uma perna esquerda prodigiosa. Precisa evoluir em alguns aspectos mais táticos defensivos, intensidade com e sem a bola, saber negociar os momentos de quando acelerar, assim como o Tetê", analisou.

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Outros seguem no radar de Roger para ganhar maturidade

Além de citar os jogadores utilizados, Roger também lembrou do atacante Lucca, que tem sido desfalque por conta de dores na coxa direita, e do lateral direito Igor Felisberto. O primeiro atuou no Paulista, enquanto o defensor ainda não estreou na temporada, mas tem sido analisado pela comissão técnica.

"Daqui para frente é só minutagem e cada vez mais experiência nessa competições mais duras que moldam os jogadores jovens. Tem outros… o Lucca não pôde estar presente porque está ressentido de algo, o Felisberto, muitos jogadores que podemos da experiência e minutagem para que eles amadureçam mais rápido para podermos utilizar com mais frequência", finalizou.

Próximos jogos do São Paulo

Jogo : Vitória x São Paulo

: Vitória x São Paulo Competição : Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (11ª rodada) Data e hora : 11 de abril de 2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

: 11 de abril de 2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília) Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)