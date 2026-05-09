São Paulo fecha preparação para enfrentar o Corinthians; veja provável escalação

Neste sábado, no SuperCT, o São Paulo fez o primeiro e único treino para enfrentar o Corinthians, pela 15ª rodada do Brasileirão. A bola rola no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Tricolor Paulista deu folga aos titulares na última sexta-feira, fazendo apenas um trabalho com os jogadores que não viajaram ao Chile, onde a equipe de Roger Machado empatou sem gols com o O'Higgins.

Como foi o treino?

A atividade desta tarde começou com uma atividade em vídeo comandada pela comissão técnica, seguida de aquecimento no gramado e trabalhos táticos orientados por Roger Machado.

Durante o treinamento, o técnico promoveu ajustes defensivos e ofensivos visando o Majestoso deste domingo, na Neo Química Arena. O volante Bobadilla, preservado na partida da Sul-Americana, treinou normalmente e fica à disposição.

Já Lucas, que passou recentemente por cirurgia no tendão calcâneo da perna direita, esteve no CT para reencontrar os companheiros e segue em recuperação antes de iniciar a fisioterapia no clube.

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O São Paulo ainda deve ter sete desfalques para o clássico: Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda), Alan Franco (estiramento no adutor direito), Robert Arboleda (afastado), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Marcos Antônio (lesão na coxa), Pablo Maia (fratura nos ossos da face e do nariz) e Lucas Moura, que se recupera de cirurgia após ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita.

Sábado de preparação para o Majestoso pelo Brasileirão! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/XR2ZPvUAmP — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2026



Com isso, a provável escalação conta com: Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Luciano, Artur e Calleri.

Situação do São Paulo

O Tricolor Paulista se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar há dois jogos sem vencer, o Tricolor está no G4 do Brasileirão e lidera sua chave na Copa-Sulamericana. No Brasileirão, o Tricolor está na quarta posição, com 24 pontos - nove a menos que o líder Palmeiras.

No torneio continental, é o líder do grupo C, com oito pontos em quatro rodadas. Na última quarta-feira, o Tricolor empatou sem gols com o O'Higgins, no Chile.