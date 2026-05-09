Garçom do São Paulo no ano, Wendell analisa clássico contra o Corinthians: "Super difícil"

O lateral esquerdo Wendell é um dos principais destaques do São Paulo nesta temporada. Líder de assistências da equipe no ano, o defensor analisou o clássico contra o Corinthians, marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wendell falou sobre a dificuldade do clássico, principalmente por acontecer logo após um confronto internacional, como o empate contra o O'Higgins. Antes de chegar ao Tricolor, o lateral atuou por 10 temporadas no futebol europeu e destacou a intensidade do calendário brasileiro.

"O calendário aqui é bem puxado, acabamos de voltar de viagem e já teremos mais um clássico contra o Corinthians. Será outro jogo super difícil, ainda mais na casa deles, mas eu acredito que a gente possa ir lá e fazer mais uma boa partida", disse o lateral.

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O defensor passou a receber mais oportunidades nesta temporada, participando de nove das últimas 12 partidas do São Paulo. Além disso, Wendell ainda ostenta um dado positivo: segue invicto quando inicia como titular, com seis vitórias e três empates. Sem a presença do lateral, seja entre os titulares ou saindo do banco, o Tricolor soma sete triunfos, dois empates e quatro derrotas.

Wendell também se destaca na criação de jogadas. Em 16 partidas, distribuiu três assistências, liderando a equipe ao lado de Calleri, Danielzinho, Luciano e Marcos Antônio. Todos os passes para gol do defensor aconteceram no Campeonato Brasileiro.

Apesar de reconhecer a dificuldade do clássico contra o Corinthians, Wendell ressaltou o bom momento coletivo vivido pelo São Paulo.

"Estamos vivendo um bom momento coletivo. Se pegar os nossos últimos 11 jogos, só perdemos duas partidas, uma para o Vitória e outra para o Vasco. O futebol brasileiro é muito competitivo, muito difícil, e encontrar essa regularidade, essa solidez como equipe é fundamental para fazer o São Paulo brigar por grandes objetivos. Estou me sentindo melhor a cada jogo e fico feliz por contribuir de uma forma positiva para esse nosso bom momento", concluiu.