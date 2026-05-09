Lateral direito é afastado pelo São Paulo e treina separado do elenco

O lateral direito Maik está treinando separado do restante do elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. O jogador passou a realizar atividades em horários alternativos aos utilizados por Roger Machado e, recentemente, também vem treinando ao lado do zagueiro Arboleda, que igualmente está afastado das atividades com o grupo principal. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Maik chegou a ser cotado para viajar com a delegação para a partida contra o Millonarios, pela Copa Sul-Americana, no último dia 28 de abril, mas apresentou dores musculares antes da viagem.

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Após se recuperar do problema físico, o lateral não retornou aos treinamentos com os demais companheiros. Nos trabalhos separado do elenco principal, o atleta treina a sua parte física. Portanto, é mais um da lista de desfalques do clube do Morumbis para a partida diante do Corinthians, pela 15ª rodada do Brasileirão, no domingo, às 18h30 (de Brasília).

Em rodada dupla contra o Real Soccer e fora de casa, Sub-15 venceu por 3 a 0, gols de Lucas Jorge, Luisinho e Kléber. Já o Sub-17 empatou em 1 a 1, gol de Lucas Miranda. Os jogos são válidos pelo Campeonato Paulista. 📸 Rubens Chiri / São Paulo FC#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/u3z4HR78By — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2026



Além dele, o São Paulo não contará com: Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda) Alan Franco (estiramento no adutor direito), Arboleda (afastado), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Marcos Antônio (lesão na coxa), Pablo Maia (fratura em ossos da face e nariz) e Lucas Moura (cirurgia após ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita).

Fase ruim...

O jogador já vinha perdendo espaço desde a chegada de Roger Machado. Sua única atuação sob comando do treinador aconteceu na derrota para o Atlético-MG, em 18 de março. A última vez em que apareceu entre os relacionados foi três dias depois, no clássico contra o Palmeiras.

Promovido ao profissional na temporada passada, Maik soma 18 partidas e dois gols marcados pelo São Paulo.

Situação do São Paulo

O time de Roger Machado busca se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar há dois jogos sem vencer, o Tricolor está no G4 do Brasileirão e lidera sua chave na Copa-Sulamericana. No Brasileirão, o Tricolor está na quarta posição, com 24 pontos - nove a menos que o líder Palmeiras.