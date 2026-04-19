Entenda como Roger planeja gerir elenco do São Paulo antes da pausa para a Copa

Com mais 12 compromissos até a pausa para a Copa do Mundo, o técnico Roger Machado terá dificuldades para administrar o elenco do São Paulo. Disputando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, o comandante falou sobre seus planos de gestão do grupo até a paralisação.
"Abril é sempre um mês em que as competições se acavalam. E este ano, ainda com a Copa do Mundo, a temporada ficou mais condensada. Precisamos fazer essa gestão dos jogadores, principalmente para recuperá-los", disse o treinador.
Desde março no São Paulo, Roger Machado completou 10 partidas pelo Tricolor no último sábado. O comandante viu a virada do Vasco da Gama por 2 a 1 e está pressionado no cargo, apesar de um início considerado eficiente. Ao todo, soma cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, com 53,3% de aproveitamento.
Roger também explicou o comportamento do time nas diferentes competições. Após estrear com duas vitórias consecutivas, contra Chapecoense e Red Bull Bragantino, a equipe engatou uma sequência de três jogos sem vencer. Na sequência, voltou a ganhar dois jogos na Sul-Americana, mas somou uma vitória e duas derrotas no Brasileirão.
"Por vezes, temos equilíbrio em uma competição e não em outra. Nesse caso, o bom início no Brasileiro fez com que focássemos na Sul-Americana. Temos que continuar nessa gestão até a parada para a Copa", completou.
Agora, o cenário pode mudar para o São Paulo. Caso Bahia ou Athletico Paranaense vençam, a equipe deixará o G4 nesta rodada. Por outro lado, se ambos perderem, o Tricolor ainda assim encerrará a rodada nove pontos atrás do Palmeiras, líder do Brasileirão, e seis atrás do Flamengo, segundo colocado.
Próximos jogos do São Paulo
- Jogo: São Paulo x Juventude
- Competição: Copa do Brasil (quinta fase)
- Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
- Jogo: São Paulo x Mirassol
- Competição: Brasileirão (13ª rodada)
- Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP).
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