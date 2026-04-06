Rui Costa dispara contra Arboleda após sumiço no São Paulo: "Falta de respeito"

O diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa, se posicionou sobre a situação de Arboleda. O zagueiro, que era esperado para integrar o elenco para a partida diante do Cruzeiro no último sábado, não se apresentou para o jogo e viajou para o Equador, seu país de origem, e não tem feito contatos com o clube. O dirigente criticou a atitude do atleta e ressaltou que não há "justificativa" para a situação.

"O Arboleda foi convocado para o jogo contra o Cruzeiro, não compareceu ao CT e, desde então, não temos um posicionamento oficial do jogador. Temos um grupo de atletas comprometidos, que sabem que temos uma sequência de jogos nos próximos dois meses que pode estabelecer nossos objetivos para a temporada", disse ao GE.

"Não existe nenhuma justificativa para este ato. É uma falta de respeito com o grupo, com a direção e com a torcida do São Paulo. Estamos tentando restabelecer o contato com o atleta para solucionar o caso. De toda forma, temos a estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, e os atletas estão integralmente focados neste próximo desafio", completou.

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Caso Arboleda

Arboleda deveria ter se apresentado às 12h (de Brasília) do último sábado no SuperCT para a concentração do São Paulo antes de enfrentar o Cruzeiro, mas não o fez e foi cortado da lista de relacionados para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Internamente, o São Paulo ouviu que Arboleda teria viajado ao Equador, às pressas, pela madrugada. O clube, porém, não teve nenhuma confirmação oficial sobre o paradeiro do atleta, uma vez que tentou contato e não recebeu nenhum retorno.

O São Paulo também buscou informações junto aos representantes e familiares de Arboleda. Contudo, eles também não obtiveram resposta ao tentar contatar o jogador.

Próximos jogos do São Paulo

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)