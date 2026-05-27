Dorival valoriza vaga na Sul-Americana, mas cobra consistência do São Paulo: "Apenas um bom resultado"

O São Paulo venceu o Boston River-URU por 2 a 0 na noite desta terça-feira e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior celebrou a classificação, a sua primeira vitória desde o retorno ao clube, mas classificou o triunfo como "apenas um bom resultado" e destacou a necessidade de evolução da equipe, cobrando regularidade no desempenho dos jogadores.

"Nós tínhamos a necessidade de garantir a nossa classificação vindo com a primeira colocação do grupo, é um fato importante. Tivemos hoje uma partida mais ou menos com as mesmas características da partida anterior. Temos bons momentos, boas situações acontecendo, comportamentos sendo repetidos e de repente, em algum momento da partida, a gente perde um pouco esse controle, porque nós perdemos a posse de bola", analisou.

"Então, eu acho que é um fator que tem que chamar a atenção, temos que procurar uma correção, vamos tentar trabalhar. Foi apenas um bom resultado, nada além disso. Acho que passo a passo em busca de uma regularidade", seguiu.

A equipe tricolor tem apresentado queda de rendimento nos segundos tempos das partidas. Diante do time uruguaio, o São Paulo dominou a primeira etapa e poderia ter ido para o intervalo com um placar mais elástico, não fossem as chances desperdiçadas. Na segunda etapa, porém, o rendimento caiu, e o time chegou a sofrer em alguns momentos.

Dorival reconheceu a necessidade de encontrar uma solução para o problema, mas admitiu que ainda não identificou a causa desse comportamento.

"É um fator que vem incomodando. Espero que nós possamos cessar tudo isso, justamente encontrando um equilíbrio um pouco maior, em cima desse equilíbrio, uma confiança dos jogadores, de não quererem defender o resultado a todo momento. Isso às vezes chama muita atenção. Porque provoca uma condição dentro da partida desnecessária para um equipe que pode ter um domínio um pouco maior", reconheceu.

"Eu acho que a nossa amostragem nas três partidas foram muito próximas, muito semelhantes, e nós temos que ter o entendimento de que nós precisamos repetir isso num período de tempo muito maior para que possamos manter aquilo que a equipe apresenta praticamente em todo o primeiro tempo enquanto não encontrar essa consistência natural que vai ser um desafio que irá gerar maior. Se eu soubesse, na realidade, aquilo que acontece, já teria tentado atuar e ainda não consegui perceber", finalizou.

E agora?

Com a vitória, o Tricolor garantiu a liderança do Grupo C, com 12 pontos conquistados, dois a mais que o O'Higgins-CHI, que vai disputar os playoffs. Portanto, o São Paulo termina a fase de grupos invicto, com três vitórias e três empates. O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final será realizado pela Conmebol, nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília).

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Remo x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Baenão, em Belém (PA)

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