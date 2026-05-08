Dória destaca sistema defensivo do São Paulo após empate na Sul-Americana e elogia estreia de Osório

A zaga do São Paulo na noite desta quinta-feira foi formada por Dória e Osório, dupla inédita montada por Roger Machado para o jogo contra o O'Higgins, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Com time reserva, o Tricolor segurou o empate por 0 a 0 e seguiu sem sofrer gols na competição.

Dória, que está em sua segunda passagem no São Paulo, elogiou a estreia do novato Osório, que fez sua primeira partida como profissional na equipe são-paulina. O veterano também elogiou o sistema defensivo do Tricolor e valorizou o ponto em "partida difícil" fora de casa.

"Minha segunda passagem pelo São Paulo. Vim com essa intenção de poder ajudar os companheiros, os meninos mais jovens que hoje estiveram bastante dentro do campo, que puderam estrear também. Eu acho que tudo que eu puder ajudar com o que eu fui agarrando durante a minha carreira, vou fazer. E acho que foi um jogo fora de casa difícil. Jogo de campeonato internacional de visita é sempre difícil. Então, levar um ponto importante. Não tomar gols também para a parte defensiva do time é muito importante e continuar nessa pegada", disse.

"Quando eu estreei, estreei muito jovem, com 17 anos. Tive companheiros que me ajudaram demais, pessoas que me marcaram bastante a minha carreira, meu início, que me fizeram sempre sentir cômodo dentro do campo. É difícil um zagueiro estrear com 17 anos. E eu tentei passar um pouco isso para o Osório. Eu falei: 'Muita gente vai querer falar com você, vai querer te ajudar, e às vezes acaba atrapalhando, com muita informação. Fique concentrado no seu. Se você está aí, é porque você merece, tem seu potencial. Eu acho que deu tudo certo. Ele fez um excelente jogo", elogiou.

Situação do São Paulo

Com o empate no Chile, o São Paulo se mantém na liderança do Grupo C, com oito pontos conquistados em quatro jogos. A equipe segue invicta, com duas vitórias e dois empates, ainda sem tomar gols na competição. O Tricolor agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, torneio no qual é o quarto colocado, com 24 pontos.

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Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e hora: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)