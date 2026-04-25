Doblete de Lucas e casa cheia: relembre a última vez que o São Paulo mandou um jogo em Campinas

O São Paulo recebe o Mirassol neste sábado, em um palco diferente: o Brinco de Ouro da Princesa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília).

O Tricolor não poderá atuar no Morumbis, que estará fechado para manutenção e realização de shows do The Weeknd. Assim, o clube volta a mandar uma partida no interior paulista — algo recorrente em sua história.

Com forte presença de torcedores em Campinas e após utilizar o Estádio do Canindé em ocasiões recentes, a diretoria optou pelo estádio do Guarani.

A última vez que o São Paulo atuou no Brinco de Ouro foi em 16 de outubro de 2024, contra o Vasco da Gama, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, venceu por 3 a 0, com gols de Luciano e dois de Lucas Moura.

Além do desempenho em campo, o apoio da torcida foi destaque: 15.497 torcedores estiveram presentes, lotando o estádio. A expectativa é de novo bom público neste sábado.

Com aquela vitória, o São Paulo se manteve na briga pelo G4, mas terminou o campeonato na sexta colocação.

Situação atual do São Paulo

No último compromisso, o Tricolor Paulista estreou na Copa do Brasil com vitória sobre o Juventude por 1 a 0, no Morumbis. Mesmo assim, gerou insatisfação na torcida, que vaiou o time e o técnico Roger Machado após o apito final.

Já no Campeonato Brasileiro, a equipe são-paulina está na quarta posição, com 20 pontos. Na última rodada, perdeu para o Vasco de virada por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro.

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