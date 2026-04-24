Escalação: Bobadilla treina normalmente e pode reforçar São Paulo contra o Mirassol

O São Paulo treinou no SuperCT nesta sexta-feira e encerrou a preparação para o duelo com o Mirassol, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Damián Bobadilla treinou normalmente e pode reforçar a equipe no duelo.

Bobadilla se recuperou de um quadro de gastroenterocolite, que o tirou da partida contra o Juventude, pela Copa do Brasil. Após treinar parcialmente na última quinta-feira, o volante não teve restrições na atividade desta sexta.

Por outro lado, o São Paulo continua com uma lista extensa de baixas para o duelo. Além de Alan Franco, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e está suspenso, o Tricolor tem quatro jogadores no Departamento Médico.

Ferreira (edema na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face), Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) e Lucas (transição física) são os outros quatro desfalques do São Paulo.

Provável escalação do São Paulo

Sendo assim, a provável escalação do São Paulo para o duelo com o Mirassol tem: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Enzo Díaz; Luan (Bobadilla), Danielzinho, Artur, Luciano e Cauly; Calleri.

Como foi o treino?

O treinamento do São Paulo começou com uma apresentação em vídeo exibida pela comissão de Roger Machado. Depois disso, os atletas foram ao gramado e aqueceram.

Na sequência, Roger Machado comandou um exercício de construção de jogadas e simulou situações de jogo.

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