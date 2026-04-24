Reinaldo reencontra o São Paulo e mira vitória do Mirassol em Campinas

Reinaldo volta a enfrentar o São Paulo neste sábado, às 21h, pela 13ª rodada do Brasileirão, em duelo no Brinco de Ouro, em Campinas. Ídolo recente do Tricolor, o lateral esquerdo hoje defende o Mirassol e chega embalado por bom retrospecto contra o ex-clube.

Ao longo da carreira, são 13 jogos diante do São Paulo, com sete vitórias, um empate e cinco derrotas, além de seis gols marcados. Pelo Mirassol, o desempenho também é positivo: em quatro partidas, soma três vitórias e uma derrota, com dois gols e uma assistência.

Reinaldo construiu longa trajetória no clube paulista, com oito temporadas, 375 jogos e 32 gols, tornando-se o lateral-esquerdo mais artilheiro da história do São Paulo.

"Passei quase dez anos lá, vivi muitas coisas, amadureci e me entreguei a cada jogo. Me sinto realizado por ter vestido a camisa do São Paulo por tantos anos. Acho que consegui deixar a minha marca por lá", relembrou.

O Mirassol chega motivado após vencer o Internacional fora de casa e empatar com o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. Mesmo com retrospecto favorável, Reinaldo adota cautela para o confronto.

"Os nossos últimos jogos contra o São Paulo foram positivos, mas já ficaram para trás. Estamos trabalhando muito para buscar a vitória fora de casa, porque precisamos seguir pontuando. Conseguimos uma grande vitória contra o Inter lá em Porto Alegre e um empate importante na Copa do Brasil. Estamos muito motivados e confiantes em fazer um bom jogo no sábado", completou.

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