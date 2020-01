Diniz percebe reflexo dos treinos, mas aponta falhas no São Paulo

Fernando Diniz se mostrou contente com o desempenho do São Paulo nesta quarta-feira. Logo na estreia pelo Campeonato Paulista, o Tricolor venceu o Água Santa por 2 a 0, no Morumbi. O treinador reconheceu em campo muito aquilo do que vem pedindo no dia-a-dia, mas não deixou de reconhecer que algumas falhas precisam ser ajustadas o quanto antes, já que no domingo a equipe tem clássico com o Palmeiras.

“O time agradou, principalmente no primeiro tempo. Cometemos alguns equívocos que temos que corrigir para o fim de semana, mas de maneira geral foi uma boa estreia. Aprimoramos em todos os sentidos em Cotia, acho que para uma estreia os jogadores conseguiram mostrar muita coisa do que treinamos todos esses dias em Cotia. O segundo gol foi um exemplo daquilo que eles trabalharam nessa pré-temporada”, analisou.

“Tem que ser ofensivo e não pode deixar o time vulnerável. Acho que conseguimos em alguns momentos não ficar vulnerável, em outros momentos ficamos. Não é com jogador mais de marcação que o time fica menos vulnerável. Temos que ir ajustando as peças, o time vai melhorando conforme vai jogando junto, treinando. A gente espera corrigir os erros que tivemos hoje para o fim de semana”.

Um dos pontos a se corrigir é a queda de rendimento entre um tempo e outro. Segundo Fernando Diniz, a postura da equipe na etapa final não foi programada.

“Isso não foi ordem minha, aconteceu naturalmente, porque os jogadores sentiram o ritmo da estreia. Havia 45 dias que o time não fazia uma partida oficial. Foi mais a falta de ritmo que fez com que a equipe baixasse no segundo tempo”, concluiu.