Diego Souza termina temporada como artilheiro do São Paulo

Diego Souza terminou a temporada como artilheiro do São Paulo. Contratado no início do ano por R$ 10 milhões, o camisa 9 tricolor teve dificuldades no início de sua trajetória no Morumbi, chegando, inclusive, a ser cogitado no Vasco poucos meses depois, mas se encontrou no decorrer do ano e acabou somando 16 gols com a camisa do novo clube.

Ao todo, foram 51 jogos de Diego Souza com a camisa do São Paulo neste ano. O camisa 9 se mostrou decisivo em alguns momentos, como no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, marcando o gol da classificação à semifinal. Ele também balançou as redes contra o Cruzeiro, fora de casa, quando o Tricolor brigava pela liderança do Brasileirão, e deu a vitória à sua equipe no clássico contra o Santos, ainda no primeiro turno.

Tido como um dos líderes do vestiário, Diego Souza foi repetidamente elogiado pelos vários garotos promovidos ao profissional em 2018. No maior estilo ‘paizão’, ele ajudou nomes como Luan e Liziero a se adaptarem rapidamente na equipe principal do São Paulo, distribuindo conselhos aos menos experientes.

Apesar do bom desempenho no ataque, ficando em terceiro lugar na artilharia do Campeonato Brasileiro com 12 gols, atrás de Ricardo Oliveira (13) e Gabigol (18), Diego Souza foi alvo de fortes críticas da torcida nesta reta final de competição. Bastante estático e oferendo poucas possibilidades para seus companheiros no setor ofensivo, o camisa 9 irritou os tricolores mais exigentes e também frustrados pela derrocada do time no segundo turno.

Com contrato até o fim do ano que vem, Diego Souza só se reapresenta no próximo dia 3 de janeiro, assim como o restante do elenco. No dia seguinte, a delegação são-paulina embarca para os EUA, onde disputará a Copa Flórida contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Ajax, da Holanda. Logo no início do ano, o Tricolor também terá o grande desafio de não tropeçar na Pré-Libertadores e garantir uma vaga na fase de grupos do torneio continental.