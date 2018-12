Diego Souza promete “entrar de cabeça na Libertadores” pelo São Paulo

Diego Souza teve um ano de altos e baixos no São Paulo. Após um início irregular, o jogador quase parou no Vasco, mas se recuperou com a chegada de Diego Aguirre e terminou a temporada como artilheiro do time, com 16 gols.

“Tive momentos difíceis, mas foi logo no início. Depois, as coisas encaminharam e fiz gols”, avaliou o camisa 9 à Spfctv. O centroavante, inclusive, atingiu uma marca histórica ao acertar grande voleio na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Morumbi.

“Fico feliz de poder fazer 100 gols em Campeonatos Brasileiros, porque é difícil fazer um gol, e eu cheguei nessa marca expressiva. Foi um lance difícil, você acaba tendo que dar um voleio”, recordou.

Diego Souza, porém, admitiu que terminou o ano com o sentimento de frustração, já que o time não conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro, após liderá-lo por oito rodadas. “Foi frustrante para todos nós chegar nessa última rodada e não disputar o título”, lamentou.

Em compensação, o quinto lugar ao menos garantiu à equipe uma vaga na pré-Libertadores de 2019. “Um time que se superou, que vinha de um momento difícil, pressão. Com a nossa amizade e comprometimento, conseguimos dar a volta por cima, tiramos sorrisos e fizemos grandes jogos que nos deu bastante orgulho”, ressaltou.

A competição continental, aliás, é a principal motivação para Diego Souza, vice-campeão da América em 2007, pelo Grêmio. O Tricolor terá de superar dois duelos eliminatórios para alcançar a fase de grupos da Libertadores.

“É chegar em janeiro e fazer uma excelente pré-temporada junto com meus companheiros para entrar de cabeça nessa Libertadores, uma competição que já joguei algumas vezes, fui finalista. Só de pensar fico motivado, querendo jogar. Com a festa que o nosso torcedor faz para esses tipos de jogos, já imagino coisas maravilhosas”, projetou.

Após curtir férias, o elenco do São Paulo se reapresenta em 3 de janeiro no CT da Barra Funda. No dia seguinte, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde a equipe enfrentará Eintracht Frankfurt-ALE e Ajax-HOL, nos dias 10 a 12, pela Copa Flórida.