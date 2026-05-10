Pinheiros vence Paulistano e volta à semifinal do NBB após nove temporadas

Na noite deste sábado, o Pinheiros venceu o Paulistano por 84 a 74, no Ginásio Antônio Prado Jr., e garantiu vaga na semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB).
Situação do confronto
Com o resultado, o Pinheiros fechou a série melhor de cinco das quartas em 3 a 0 e voltou a figurar entre os quatro melhores do torneio após nove temporadas. Agora, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Minas.
Resumo do jogo
PAULISTANO 74 X 84 PINHEIROS
Competição: NBB - Quartas de final (jogo 3)
Local: Ginásio Antônio Prado Jr., São Paulo (SP)
Data: 09 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Como foi o jogo?
Com 18 pontos, Kaleb Hunter foi o cestinha da partida. Pelo Pinheiros, Agapy contribuiu com 17 pontos e 11 rebotes, enquanto Brayan, saindo do banco de reservas, anotou 15 pontos .
O Paulistano começou melhor e abriu vantagem de cinco pontos no primeiro quarto (23 a 18). No segundo período, o Pinheiros encaixou a defesa e virou o confronto, indo para o intervalo com sete pontos de frente (42 a 35).
Com equilíbrio na terceira parcial, o Pinheiros manteve a vantagem no placar (60 a 53). No último quarto, os donos da casa esboçaram uma reação, mas o time azul e preto controlou a pressão e confirmou a vitória por 84 a 74.
Corinthians lidera série
No outro duelo pelas quartas disputado neste sábado, o Corinthians venceu o Minas por 103 a 97, no Ginásio Wlamir Marques, e abriu 2 a 1 na série. Com o resultado, o time paulista fica a uma vitória da classificação inédita à semifinal.
Elyjah Clark foi o cestinha, com 27 pontos. Pelo Minas, Wini Silva contribuiu com 19 pontos. O jogo quatro será realizado nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), em Belo Horizonte.